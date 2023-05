Urne aperte oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, per le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco di Pisa e per il rinnovo del Consiglio comunale. Nella città della Torre sono 6 i candidati sostenuti da 16 liste totali:

- Francesco Auletta (Una città in Comune, Unione Popolare)

- Michele Conti (FdI, Forza Italia-Udc-Pli, Lega, Pesciatini per Pisa, Pisa al centro, Pisa Punto Zero)

- Alexandre Dei (Patto Civico)

- Rita Mariotti (Terzo Polo)

- Paolo Martinelli (Pd, Sinistra Unita, Riformisti, La città delle persone, M5S)

- Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana)

In caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno), i cittadini torneranno a votare domenica 28 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Oltre al Comune di Pisa, in Provincia voteranno per eleggere il nuovo sindaco anche i cittadini di Santa Maria a Monte (i candidati e i programmi) e quelli di Montecatini Valdicecina (i candidati e i programmi). In questo caso, essendo due Comuni con meno di 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio e il sindaco sarà eletto al primo turno.

La diretta del voto del 14 maggio

- Urne aperte alle ore 7.

