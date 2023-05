Elezioni amministrative: Clt scudo a difesa dell'aeroporto della città di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

ll Dott. Giovanni Pezone, capolista del Comitato Libertà Toscana, con un lungo passato come medico del pronto soccorso dello scalo pisano, desidera sottolineare il massimo impegno di CLT a tutela dell'Aeroporto della città di Pisa e dei suoi lavoratori. La partenza dei lavori di ampliamento del terminal, come da masterplan di Toscana Aeroporti, enfatizzati il 19 aprile dal Governatore Giani, sono un atto dovuto. L'attenzione del Comitato è rivolta a fatti veramente rilevanti per il destino del Galilei. La proposta avanzata da ENAC nel Piano Nazionale degli Aeroporti, datato ottobre 2022, prevede di razionalizzare la rete del trasporto aereo attraverso il raggruppamento degli impianti su base territoriale (13 reti) e stabilisce per ciascun nucleo, uno scalo strategico. Tra le reti territoriali è stata individuata la rete Toscana, costituita da Firenze e Pisa, ma viene qualificato come scalo strategico solo l'aeroporto di Firenze. Le caratteristiche orografiche e di urbanizzazione della "rete Toscana" sono particolarmente importanti per comprendere la configurazione attuale del network aeroportuale e i vincoli che possono determinare il successo o l’inefficacia delle soluzioni indicate, ragione per cui quella proposta è un controsenso. Il razionale seguito da ENAC per la definizione della proposta mette a sistema una serie di fattori che considerano la praticabilità di forme di interazione tra gli scali presi in considerazione, ma all'atto pratico, definendo Firenze scalo strategico entra in conflitto con quanto affermato. L'aeroporto di Pisa è già lo scalo strategico della rete Toscana, e CLT utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione, affinché rimanga tale.