Elezioni amministrative: il Comitato Libertà Toscana invita tutti i cittadini alla raccolta firme in programma per mercoledì 5 aprile

Il Comitato Libertà Toscana (CLT) invita tutti i Cittadini pisani a partecipare alla raccolta firme programmata per mercoledì 5 aprile presso il proprio gazebo allestito al mercato settimanale di Via Alberto Paparelli (lato antenna) dalle ore 09:30 alle ore 13:00. Le firme, sempre accompagnate da un documento d'identità, potranno anche essere depositate presso l'ufficio elettorale sito in via Cesare Battisti n. 53 (zona sesta porta), quarto piano, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30, mentre il martedì e giovedì, anche dalle 14:30 alle 16:30. Il Comitato Libertà Toscana, concorre alle elezioni amministrative di Pisa con il candidato sindaco Avvocato Edoardo Polacco, uomo di legge impegnato nella tutela dei diritti fondamentali di ogni singolo Cittadino. Questo è un appello alla partecipazione. Se non vi riconoscete nei partiti politici o le liste già schierate in campo, date a Comitato Libertà Toscana l'opportunità di farsi carico dei vostri interessi e dimostrare l'amore e la dedizione che nutre per la città di Pisa. Né di destra, né di sinistra, ma per Pisa.