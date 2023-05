Elezioni comunali di Pisa, chiusa la campagna elettorale: la guida al voto

La campagna elettorale si è conclusa: Pisa voterà per il suo nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale domani, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. Il giorno prima del voto è il momento più teso per gli indecisi, che devono giungere ad una sintesi della loro posizione. Per chi è già convinto, invece, e per i candidati stessi, è il giorno di maggiori discussioni, di attesa, di speranza e anche perché no di paura.

Come è noto sono 6 i candidati sindaco, per 16 liste a loro sostegno:

- Francesco Auletta (Una città in Comune, Unione Popolare)

- Michele Conti (FdI, Forza Italia-Udc-Pli, Lega, Pesciatini per Pisa, Pisa al centro, Pisa Punto Zero)

- Alexandre Dei (Patto Civico)

- Rita Mariotti (Terzo Polo)

- Paolo Martinelli (Pd, Sinistra Unita, Riformisti, La città delle persone, M5S)

- Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana)

Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno), i cittadini torneranno a votare domenica 28 e lunedì 29 maggio, per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Oltre al Comune di Pisa, in Provincia voteranno per eleggere il nuovo sindaco anche i cittadini di Santa Maria a Monte (programmi e candidati) e quelli di Montecatini Valdicecina (programmi e candidati). In questo caso, avendo i due Comuni meno di 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio e il sindaco sarà eletto al primo turno.

Decidere per chi votare: programmi e interviste

La due giorni di votazioni è uno spartiacque politico di grande importanza. Nel 2018 Michele Conti vinse al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli con il 52,29% delle preferenze, dopo che al primo turno raccolse il 33,36% (Serfogli fece 32,26%). Allora ci fu il grande risultato nazionale della Lega a fare da traino, oggi simile all'affermazione di Fratelli d'Italia. In quel primo turno ci fu l'oggi assessore di Fdi Raffaele Latrofa che 'tolse' il 6,63% al primo cittadino. Di chi è in lizza oggi e c'era anche nel 2018, Conti a parte, il miglior risultato lo fece Francesco Auletta, con il 7,8% delle preferenze. L'affluenza fu del 58,47%, in crescita di quasi 3 punti rispetto alla conferma di Filippeschi del 2013.

I dati, in sostanza, mostrano una netta tradizionale distanza in numero di preferenze fra i due candidati dei poli principali rispetto gli 'outsiders'. Elemento evidenziato anche dal primo sondaggio fatto sul voto da BiDiMedia in collaborazione con PisaToday, dove Conti e Martinelli erano oltre il 40%, lasciando poche prospettive agli altri candidati. La parola però, domani, passerà agli elettori.

Per chi volesse rivedere le principali tematiche trattate dai candidati, ecco i riferimenti utili:

- I programmi elettorali dei candidati sindaco

- A tu per tu con i candidati sindaco: le interviste di PisaToday

- Liste e candidati al Consiglio comunale

Come votare: informazioni utili

Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di Pisa. Sulla propria scheda elettorale ogni cittadino trova la propria sezione in cui recarsi per il voto, munito di documento di riconoscimento valido (gli aventi diritto sono in totale 72.474). Di seguito i riferimenti per poter rinnovare la documentazione necessaria, con le aperture straordinarie degli uffici, insieme alle indicazioni più pratiche di come si svolgono le operazioni. E' possibile il voto disgiunto. Non ultimo, un dettaglio: per 454 neomaggiorenni sarà la prima volta al voto in assoluto.

- Orari uffici elettorale e anagrafe

- Segno sul candidato e voto disgiunto: come si vota

- Il fac-simile della scheda elettorale

- La guida per il voto assistito

- Agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei