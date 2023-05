Chi entra in Consiglio comunale a Pisa? Tutti i più votati con le preferenze

E' ancora presto per capire esattamente come sarà composto il Consiglio comunale di Pisa, ma le preferenze espresse dai cittadini nel primo turno delle amministrative pisane 2023 hanno un importante impatto, anche in ottica di peso politico per un assessorato. Il ballottaggio del 28-29 maggio decreterà chi fra Michele Conti e Paolo Martinelli sarà il nuovo sindaco, facendo al contempo scattare i calcoli per l'attribuzione dei seggi, con il cosiddetto sistema del 'premio di maggioranza' per la coalizione vincitrice. I seggi in Consiglio comunale a Pisa sono 32.

La regola prevede che in caso di elezione del sindaco al ballottaggio "alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco, viene assegnato, sempre se non già ottenuto, il 60% dei seggi del consiglio". I seggi non assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco "sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste. Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio". Inoltre "non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia". E' possibile fare 'apparentamenti' prima del voto al ballottaggio per entrare a far parte di una coalizione, quindi anche la composizione dei gruppi può cambiare ed influire.

Intanto, per farla semplice: la coalizione che vince avrà almeno il 60% dei seggi, da dividere internamente, anche con le liste che hanno ottenuto meno del 3%. Se le altre coalizioni/liste abbiano superato tale soglia avranno almeno un seggio, in primis al candidato sindaco. A parte le coalizioni di Conti e Martinelli, l'unica lista certa di avere il suo candidato sindaco in Consiglio è quella di Francesco Auletta; tutte le altre sono escluse dall'assemblea cittadina, a meno di apparentamenti con vittoria del ballottaggio.

In attesa del verdetto finale, vediamo chi ha ottenuto le maggiori preferenze. Tutte le liste e i dati sono consultabili sul sito del Comune di Pisa alla pagina dedicata.

Le top 10 delle preferenze

In generale, il Partito Democratico ha visto esprimere 5.213 preferenze, il dato più alto. Seguono: Fratelli d'Italia 4.461; Michele Conti Sindaco 3.262; Lega 2.698; La città delle persone 2684; Una città in comune 1.828; Pesciatini per Pisa 1.738; Sinistra Unita 1.463; Riformisti per Pisa 913; Forza Italia-Unione di centro-Pli 856.

I 10 candidati consigliere più votati in assoluto

1° Raffaele Latrofa (FdI) - 976 preferenze

2° Andrea Ferrante (Pd) - 661 preferenze

3° Matteo Trapani (Pd) - 635 preferenze

4° Marco Biondi (Pd) - 519 preferenze

5ª Frida Scarpa (Michele Conti Sindaco) - 363 preferenze

6° Edoardo Ziello (Lega) - 345 preferenze

7ª Dalia Ramalli (Pd) - 330 preferenze

8ª Virginia Mancini (FdI) - 320 preferenze

9ª Veronica Poli (Lega) - 313 preferenze

10ª Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) - 305 preferenze

I 10 candidati più votati della coalizione a sostegno di Conti

1° Raffaele Latrofa (FdI) - 976 preferenze

2ª Frida Scarpa (Michele Conti Sindaco) - 363 preferenze

3° Edoardo Ziello (Lega) - 345 preferenze

4ª Virginia Mancini (FdI) - 320 preferenze

5ª Veronica Poli (Lega) - 313 preferenze

6° Filippo Bedini (FdI) - 304 preferenze

7° Paolo Pesciatini (Pesciatini per Pisa) - 285 preferenze

8° Alessandro Gennai (Lega) - 262 preferenze

9ª Giulia Gambini (FdI) - 261 preferenze

10ª Caterina Costa (Michele Conti Sindaco) - 260 preferenze

I 10 candidati FdI più votati (lista 17,04%)

I 10 candidati di Michele Conti Sindaco più votati (lista 14,53%)

I 10 candidati della Lega più votati (lista 10,33%)

I 10 candidati di Pesciatini per Pisa più votati (lista 4,45%)

I 10 candidati di FI-Unione centro-Pli più votati (lista 2,99%)

I 10 candidati di Pisa Punto Zero più votati (lista 0,76%)

I 10 candidati più votati della coalizione a sostegno di Martinelli

1° Andrea Ferrante (Pd) - 661 preferenze

2° Matteo Trapani (Pd) - 635 preferenze

3° Marco Biondi (Pd) - 519 preferenze

4ª Dalia Ramalli (Pd) - 330 preferenze

5ª Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) - 305 preferenze

6ª Silvia Pagnin (Pd) - 297 preferenze

7ª Simona Rindi (Riformisti per Pisa) - 240 preferenze

8° Enrico Bruni (Pd) - 219 preferenze

9ª Emilia Lacroce (La città delle persone) - 213 preferenze

10ª Ida Nicolini (Pd) - 187 preferenze

I 10 candidati Pd più votati (lista 23,50%)

I 10 candidati de La città delle persone più votati (lista 6,73%)

I 10 candidati di Sinistra Unita più votati (lista 5,05%)

I 10 candidati del M5S più votati (lista 3,04%)

I 10 candidati dei Riformisti per Pisa più votati (lista 2,21%)

I 10 candidati più votati di Una città in comune (lista 5,29%)