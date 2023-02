Elezioni comunali a Pisa: la lista civica a sostegno di Paolo Martinelli si presenta alla città

Tutto è pronto per la presentazione pubblica della lista civica a sostegno di Paolo Martinelli, candidato sindaco di Pisa per il centrosinistra. L'appuntamento è per giovedì 2 marzo, dalle ore 17.30, in Largo Petrarca 3 a Pisa, presso l'ex sede della Circoscrizione 5.

"La mia candidatura nasce come frutto di un progetto plurale e aperto, in continua evoluzione e con un occhio di riguardo verso le realtà che ogni giorno animano e vivono Pisa e i suoi quartieri - afferma Martinelli - per questo sono molto contento di presentare la lista civica 'La città delle persone', che già nel nome ha uno degli impegni principali che la nostra amministrazione assumerà: rendere chi vive, conosce e anima i quartieri, cioè i cittadini, le realtà associative, sportive e del volontariato, protagonisti delle scelte, parte attiva del futuro della città".



E sull'evento di presentazione Martinelli anticipa: "Faremo una cosa un po’ particolare, diversa dal solito, sarà una grande festa. Ci sarà sport, teatro, musica, cibo, colore, allegria. In una parola: comunità. Mostreremo oggi la città che vogliamo domani". Poi l'invito diretto ai pisani da parte del candidato sindaco: "Siete tutti invitati, spargete la voce il più possibile, partecipate al nostro progetto per rendere Pisa davvero una città delle persone".