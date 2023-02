Elezioni comunali: Paolo Pesciatini presenta i candidati della lista Sviluppo e Territorio

Dopo lo svelamento del logo e del proprio progetto in Piazza la Pera , adesso la Lista civica Sviluppo e Territorio Pesciatini per Pisa presenta la propria squadra nella sede elettorale in via Cavalca 10, inaugurata per l’occasione.

“Il confronto, la condivisione, lo stare con la gente è lo spirito e la volontà che ci animano - afferma Paolo Pesciatini alla presenza del sindaco Michele Conti - non a caso abbiamo scelto questo luogo, importante per la storia, la cultura e il commercio della cittá, a pochi passi da Piazza delle Vettovaglie”.

“‘Vettovaglie’, cioè quanto necessario al mantenimento e alla sussistenza di una comunitá di persone - continua - ed è quello che ci impegnamo a perseguire, nella sua accezione piú ampia. Desideriamo candidarci con indipendenza di giudizio, animati da una determinata spinta verso il nuovo, da una ‘fantasia concreta’ caratterizzata da visioni in grado di diventare realtá per dare continuitá e potenziamento agli obiettivi conquistati”.

I nomi presentati oggi sono: Jaleh Bahrabadi, Maurizio Bani Micheletti, Andrea Bartelloni, Monica Bellagamba, Giorgio Benedetti, Alessandro Benvenuti, Giovanni Bertozzi, Fabio Cosci, Giorgio Dell’Omodarme, Alberto Furia, Virginia Galli, Andrea Maggini, Chiara Militello, Valentina Molese, Barbara Mori, Sabina Nigro, Davide Rapattoni, Monica Righele, Stefano Sposini, Fabio Vasarelli.

“Il nostro è un cantiere aperto - conclude Pesciatini - non solo per completare il programma e gli obiettivi, anche a campagna elettorale finita, ma perché ora che ci siamo fatti conoscere vorrei che altre persone scegliessero di condividere il nostro progetto”.

Per seguire gli aggiornamenti relativi alla lista consultare il sito www.pesciatiniperpisa.it