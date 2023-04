Elezioni: per Palazzo Gambacorti in corsa 6 candidati sindaco con 16 liste presentate

E' scaduto oggi, sabato 15 aprile alle 12, il termine per la presentazione all’Ufficio elettorale del Comune di Pisa delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Sono in tutto 16 le liste presentate, collegate a 6 candidati a sindaco. I candidati sono: Ciccio Auletta, Michele Conti, Alexandre Dei, Rita Mariotti, Paolo Martinelli, Edoardo Polacco.

Di seguito le liste presentate in Comune che sono state regolarmente trasmesse dagli uffici comunali alla Commissione elettorale circondariale per il controllo e l’ammissione:

- A sostegno di Ciccio Auletta

Una Città in Comune

Unione Popolare

- A sostegno di Michele Conti

Pisa al Centro Michele Conti Sindaco

Lega Conti Sindaco

Fratelli d’Italia

Pesciatini per Pisa - Sviluppo e Territorio

Pisa Punto Zero

Forza Italia UDC PLI

- A sostegno di Alexandre Dei

Patto Civico 2023

- A sostegno di Rita Mariotti

Rita Mariotti Sindaco

- A sostegno di Paolo Martinelli

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Sinistra Unita per Pisa

La Città delle Persone

Riformisti per Pisa

- A sostegno di Edoardo Polacco

Comitato Libertà Toscana

Sempre ella giornata di sabato 15 aprile la Commissione elettorale circondariale, già insediata da venerdì 14 aprile, effettuerà il controllo e l’ammissione delle liste. Al termine della procedura si terrà il sorteggio per l’assegnazione dell’ordine delle liste, che avverrà in seduta pubblica, alla presenza delle persone indicate dalle liste, presso gli uffici della Sesta Porta. Il Comune provvederà di seguito a pubblicare sull’Albo Pretorio il programma di mandato e il bilancio preventivo che ciascuna lista è tenuta a presentare.