La visione del commercio di Martinelli: "Più attenzione ai negozi di vicinato e maggiore qualità"

Continua la diffusione dei punti programmatici del progetto civico e progressista di Paolo Martinelli. Il candidato sindaco del centrosinistra dichiara: "Troppi negozi chiudono, troppi sono in crisi. Il commercio cittadino merita attenzione e sostegno. Non dobbiamo rassegnarci alla sostituzione con esercizi a basso valore e modesta qualità dell’offerta".

Martinelli prosegue poi con una serie di impegni programmatici specifici: "Organizzeremo un piano di eventi e manifestazioni più ricco e continuativo per rendere più vivaci e frequentate vie e piazze; supporteremo, con un'adeguata programmazione, un turismo più costante e meno mordi e fuggi, che possa garantire reali benefici alle attività; creeremo un tavolo stabile di confronto con le associazioni dei commercianti e degli artigiani come vero e proprio strumento consultivo; nelle misure di sostegno all'economia reale, daremo priorità all’artigianato e al commercio di vicinato, contrastando impoverimento, degrado e insicurezza dei quartieri; lavoreremo per contrastare l’abusivismo commerciale e organizzeremo i servizi di raccolta rifiuti e pulizia della città in modalità concordate per ridurre al minimo il loro impatto sul commercio".

Martinelli conclude: "Promuoveremo uno studio per valutare anche la creazione di mercati coperti rionali; realizzeremo un nuovo Piano per l’Occupazione del suolo pubblico secondo la visione di una città policentrica, rafforzando i Centri Commerciali Naturali con lo scopo di diversificare l’offerta puntando sulla qualità; lavoreremo con gli operatori storici delle bancarelle del Duomo per trovare una collocazione dignitosa e remunerativa, concertando con loro le possibili alternative all’attuale scelta di piazza Manin"