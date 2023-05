Elezioni comunali di Pisa: i programmi di candidati sindaco e coalizioni

Si avvicinano i giorni del voto per la scelta per il nuovo Consiglio comunale di Pisa e la scelta del sindaco. Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani dovranno dare la loro preferenza non solo ai rappresentanti, ma anche valutare quale proposta politica sia la loro preferita. A raccogliere le idee delle liste sono i documenti programmatici delle compagini che si sono presentate alle elezioni.

Ecco i programmi:

Francesco Auletta, candidato sindaco con le liste Una città in Comune e Unione Popolare

Alexandre Dei, candidato sindaco per Patto Civico

Rita Mariotti, candidata sindaco per il Terzo Polo

Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra (Pd, Sinistra Unita, Riformisti, La città delle persone, M5S)

Edoardo Polacco, candidato sindaco per Comitato Libertà Toscana

Michele Conti, candidato sindaco di destra-centrodestra (FdI, Forza Italia-Udc-Pli, Lega, Pesciatini per Pisa, Pisa al centro, Pisa Punto Zero)

Per riassumere i programmi e presentare la propria candidatura, PisaToday ha avuto un confronto diretto con ogni singolo candidato.

Ecco le interviste:

Sono 16 in totale le liste presentate, tre coalizioni e tre liste singole.

