Promuovere diritti e valorizzare le diversità: le proposte di Sinistra Unita per Pisa

Sinistra Unita per Pisa lancia alcune proposte che saranno portate avanti dai suoi candidati, per i contenuti a sostegno della coalizione di centrosinistra che sostiene Paolo Martinelli Sindaco. "Nei 5 anni dell'amministrazione Conti - valuta la lista - la cultura dei diritti e la valorizzazione delle differenze e delle diversità sono fortemente regredite nella nostra città, e nulla ha fatto la Giunta per attivare progetti di contrasto al bullismo, alla discriminazione e alla violenza di genere. Invertire la rotta è necessario e possibile: con il contributo dei propri candidati Alì, Berretta, Di Beo, Dorgali, Giorgelli, Magneschi, Marzano, Pelosini, Pini e Srebot, competenti su questi temi, 'Sinistra Unita per Pisa' porta il proprio impegno nella coalizione per Paolo Martinelli Sindaco su alcune proposte".

Eccole elencate:

- "Immediato rientro del Comune nella rete Ready e piena attuazione della Legge 16/2009 della Regione Toscana (ad es. bilancio di genere, educazione e contrasto agli stereotipi di genere) sulla cittadinanza di genere con conseguente possibile utilizzo dei relativi finanziamenti erogati dalla Regione e in questi anni mai richiesti dal Comune di Pisa";

- "non partecipazione del Comune al 'Network nazionale dei Comuni amici della famiglia', che, pur partendo da una analisi condivisibile della situazione di crisi sociale ed economica, della carenza di servizi che colpisce in particolare le donne, prefigura una pericolosa e da noi non condivisa visione discriminatoria nei confronti delle famiglie non eterosessuali";

- "ruolo attivo e propositivo del Comune per iniziative di formazione a livello di dipendenti comunali e a livello scolastico per docenti e studenti su educazione e parità di genere, contrasto al sessismo e all’omofobia";

- "istituzione, sull’esempio del Comune di Roma, di un 'Ufficio diritti LGBT+'";

- "dotazione di uno specifico budget della 'Commissione Pari Opportunità' del Comune e suo formale coordinamento con commissioni simili presenti nelle altre Istituzioni cittadine (Università, Azienda Ospedaliera, ASL, CNR, ecc.)";

- "impegno attivo del Comune nei confronti della Asl per attività di tutela della salute mentale volte a incrementare la consapevolezza, ridurre lo stigma e favorire l’accesso alle cure, in particolare delle fasce oggi più vulnerabili quali ad esempio anziani soli, madri con figli piccoli o adolescenti provati dai lunghi mesi della pandemia";

- "impegno attivo del Comune nel ridurre il 'divario digitale' presente nella nostra popolazione e causa di discriminazione e mancata fruibilità dei diritti, attraverso la attivazione dei 'punti di facilitazione digitale' previsti dal Pnrr, attivazione della scuola diffusa delle competenze digitali e ruolo propositivo per co- programmazione e co-progettazione del Comune con gli Enti del 3° settore che intendono svolgere attività di accrescimento di competenze e inclusione digitale con la popolazione".