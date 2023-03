Elezioni amministrative: come fare la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

I cittadini residenti a Pisa non in possesso della cittadinanza italiana, ma in possesso di cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea possono votare alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 presentando apposita richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro il 4 aprile 2023.

La richiesta può essere fatta attraverso i seguenti canali:

- tramite e-mail all’ indirizzo elettorale@comune.pisa.it o per PEC all'indirizzo comune.pisa.elettorale@pec.it la domanda deve essere corredata di fotocopia del documento d'identità;

- a mano all’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa (via Battisti 53, Sesta Porta, 4° P. stanza n. 255) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

E’ possibile scaricare il modulo per richiedere l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta al link dedicato. L’iscrizione è permanente, salvo variazioni di residenza verso un altro Comune o perdita del diritto elettorale.

Per votare l'elettore dovrà presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto). Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web Liste Aggiunte a domanda per i cittadini Unione Europea consultabile al link dedicato.