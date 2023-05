Ruolo delle comunità e diritti: Auletta incontra i cittadini senegalesi

Si è tenuto in piazza dei Miracoli, ieri 2 maggio, l'incontro tra la comunità senegalese e il candidato a sindaco di Una città in comune e Unione Popolare Ciccio Auletta. Tra i presenti molti cittadini di origine senegalese che vivono da anni a Pisa e che hanno ricostruito quanto gli accade nella nostra città dai tempi dell'ordinanza anti-borsoni, invenzione dell'allora amministrazione Pd, fino agli ultimi 5 anni di amministrazione di destra, "in cui la quotidianità è fatta di esclusione", scrive la lista: "In tanti hanno messo in evidenza le problematiche e le difficoltà legate all'accesso alla casa sia sul mercato privato, per le frequenti discriminazioni da parte dei proprietari e delle agenzie immobiliari, sia nell'edilizia popolare per i criteri discriminatori istituiti dal Pd e potenziati da Fratelli d’Italia e Lega al loro insediamento 5 anni fa".

Ibrahima Dieng, candidato nella lista di Unione Popolare per Ciccio Auletta sindaco, ha evidenziato il lavoro quotidiano fatto al fianco della comunità senegalese, soprattutto nella pandemia: "Pisa deve essere una città realmente inclusiva ed accogliente per tutte e tutti coloro che sono stranieri senza alcuna distinzione. Serve cambiare il Comune e le sue politiche, riconoscendo un ruolo delle comunità e di tutte e tutti coloro che vivono e lavorano nella nostra città e che oggi sono invisibili. Occorre partire da un pieno diritto di cittadinanza per tutte e tutti".

Giulia Contini, candidata di Una città in Comune, ha ripreso i temi della casa: "Denunceremo ogni atto di discriminazione da parte di proprietari e agenzie immobiliari che si configurano come veri e propri atti di razzismo inaccettabile. Al contempo è indispensabile modificare l’Agenzia Casa rendendo questo strumento realmente utile per garantire il diritto all’abitare per tutte e tutti. Il Comune si deve assumere il ruolo di garante e così rimuovere gli ostacoli che le persone straniere incontrano per trovare una casa. Questo significa garanzia effettiva di un diritto fondamentale e rispetto dell' uguaglianza sostanziale. Ci mettiamo quindi a disposizione per tutte le segnalazioni ma ci impegniamo anche se amministreremo Pisa a dare risposte per chi oggi non vede tutelato il diritto all’abitare".

Il candidato a sindaco Ciccio Auletta ha concluso rilanciando alcune azioni concrete che la coalizione metterà subito in atto: "Rimuoveremo i criteri discriminatori per l'accesso alle case popolari e aumentando la disponibilità di case nel territorio comunale saremo in grado di dare risposte alle famiglie che ne hanno necessità, perché è una questione trasversale che colpisce la cittadinanza italiana come chi è di origine straniera, perchè riguarda chi è maggiormente colpito dalla crisi. Proporremo un incontro urgente con la Questura e la Prefettura sulla questione del rilascio dei permessi di soggiorno e tutte le questioni legate al piano di riconoscimento della cittadinanza. Serve avviare al contempo un tavolo di confronto sui temi del lavoro e del commercio ambulante, costruendo un percorso condiviso con la comunità cosa che sia con questa amministrazione sia con quella di centrosinistra non si è mai fatto".