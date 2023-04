Linea verde per i candidati di Fratelli d'Italia: in corsa i 18enni Samuele e Greta

"Con Fratelli d’Italia ci sono anche Samuele e Greta, i candidati più giovani fra tutti i partiti. Samuele Fantozzi e Greta Catalano, classe 2004, studenti al quinto anno del liceo classico 'Galileo Galilei', hanno deciso di mettersi in gioco per Pisa. La tutela e la rappresentanza dei giovani studenti, e non, è alla base della loro visione politica" ricorda in una nota il partito in vista delle elezioni amministrative a Pisa del 14-15 maggio.

"La prima proposta è quella di istituire una linea di autobus elettrici che permetta ai giovani di ritrovarsi nei luoghi di interesse, decentrando la movida per concentrarla in punti della città meno trafficati, riducendo gli incidenti stradali dovuti all’abuso di alcool e garantendo maggior sicurezza, divertimento e socialità; a sostegno di una politica Green che tuteli l’ambiente e la salute dei cittadini, garantendo zero emissioni" annunciano Samuele e Greta.

"Investire sulla cultura è un dovere morale che ci impegniamo a portare avanti - sostengono Samuele e Greta - Proponiamo di rendere musei, cinema all’aperto e teatri gratuiti per gli studenti di tutte le età. Così come festival e concerti musicali: più svago e socialità, a tutela della musica e di ogni altra forma d’arte". "Un altro fattore fondamentale è il supporto psicologico, di cui molti hanno bisogno: ecco perché riteniamo importante investire sulla proposta dello psicologo gratuito, garantendo convenzioni e riducendo notevolmente i tempi di attesa - sottolineano i due giovanissimi candidati di Fdi - Infine, a tutela di un corpo e di una mente sani, dello svago, del divertimento proponiamo la valorizzazione dello sport con eventi sportivi adatti a tutte le fasce di età, dove il fine principale è quello di creare nuove passioni e forti relazioni".