Nella sfida tutta al femminile per la guida del borgo della chiocciola, a spuntarla è Manuela Del Grande: la candidata della coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la lista civica 'Santa Maria a Monte sempre' ha sconfitto le concorrenti con il 47,68% dei voti (2775 preferenze). La nuova maggioranza potrà contare su 11 seggi in Consiglio comunale. Il dato definitivo dei cittadini che hanno espresso il voto segnala un'affluenza del 55,40%, inferiore a quella registrata nel 2018 (56,37%).

Del Grande succede così a Ilaria Parrella, che ha guidato il Comune per due mandati dal 2013 al 2023. Dietro al neoeletto sindaco si sono piazzate Patrizia Faraoni con il 28,54% (1661 voti, che si traducono in 3 seggi nel nuovo Consiglio comunale), per la lista 'Fare insieme' sostenuta dal Partito Democratico, ed Elisabetta Maccanti con il 23,78% (1384 voti, corrispondenti a 2 seggi in Consiglio comunale), per la lista civica 'Viviamo Santa Maria a Monte'.