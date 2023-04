Canottieri Arno: "Sede fatiscente, necessaria la riqualificazione"

“Attualmente la Canottieri Arno, una delle più storiche società di canottaggio pisane, ha la propria sede all’interno di una struttura fatiscente proprio sulla sponda dell’Arno in Lungarno Bonaccorso da Palude 2, vicino al Ponte della Ferrovia. Come candidata alle prossime elezioni, porrò la questione della riqualificazione della struttura all’attenzione del Comune. E’ oggi un angolo buio della città ma rimane fondamentale per la valorizzazione dello sport e della socialità giovanile”. E' quanto dichiara Raffaella Marchetti, candidata per Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Pisa alle prossime elezioni amministrative.

“L’edificio, architettonicamente rilevante, si trova proprio sulla sponda opposta ad uno dei simboli storici, la Cittadella, oggetto di prossimo investimento di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale - sottolinea Marchetti - ogni giorno decine di ragazzi di ogni età e amatori preparano la propria imbarcazione e vogano in Arno con impegno e grande passione. Il canottaggio è una delle discipline sportive utili per lo sviluppo fisico e cognitivo dei giovani. Tanti sono i campioni olimpionici e mondiali che hanno vogato e si sono allenati nella nostra città. In pochi lo sanno e in pochi ne parlano, ma anche lo scorso anno vari ragazzi hanno partecipato a campionati europei e mondiali di tipo olimpico. Il canottaggio è vanto per Pisa che, come ex repubblica marinara, fonda le sue tradizioni sulla navigazione. Centrale, poi, l’importanza del fiume Arno che ogni anno ospita fra i più rinomati eventi folcloristici come Palio di San Ranieri e la Regata delle Repubbliche marinare”.