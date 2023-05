Elly Schlein torna a Pisa per chiudere la campagna elettorale di Martinelli

"Sempre al passo con gli ultimi, per riconquistare Pisa con la buona politica e una visione del futuro": con queste parole la segretaria del Partito Democratico, Ellly Schlein, chiuse il comizio elettorale dello scorso 15 aprile nel quartiere di Pisanova, supportando con entusiasmo la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli. Un incontro che riscosse una folta partecipazione di pubblico.

La segretaria nazionale del PD tornerà a Pisa per la chiusura della campagna elettorale del candidato della coalizione di centrosinistra e di tutte le liste che lo sostengono: Schlein salirà sul palco che sarà allestito in Largo Ciro Menotti alle 18.30 di venerdì 12 maggio. Accanto a lei ci sarà il segretario regionale Emilio Fossi. Successivamente Schlein si sposterà a Siena, per intervenire anche alla cerimonia di chiusura della candidata Anna Ferretti.