Sicurezza, Conti: "Reati in calo e maggior decoro. La città ha preso la strada giusta"

"Il calo del numero dei reati nella nostra città è un segnale positivo e sta ad indicare che la strada intrapresa in termini di sicurezza integrata con il coordinamento interistituzionale tra enti locali, Questura e prefettura, è quella giusta. Nell’anniversario dei 171 anni della Polizia di Stato, il mio ringraziamento va a tutte le donne e agli uomini che quotidianamente sono impegnati per garantire la sicurezza pubblica". Lo sottolinea Michele Conti, candidato a sindaco per il Comune di Pisa alle elezioni del 14 e 15 maggio.

"La sicurezza della città va di pari passo con il decoro e la pulizia urbana: ovvero sono più sicure quelle aree che non solo sono più vissute dai cittadini, ma sono ben curate e tenute pulite dall’amministrazione comunale, nonché sottoposte a un’attenta azione di sorveglianza, sia dei cittadini che le frequentano che delle forze dell’ordine - aggiunge Conti sottolineando come tra le azioni programmate ci sia - nei prossimi anni l’incremento del numero di dispositivi per la videosorveglianza, in particolare per le aree periferiche e del nostro litorale".

"Occorre proseguire nel patto di responsabilità con le associazioni di categorie degli esercenti per favorire il contrasto alla malamovida e promuovere progetti di prevenzione e sensibilizzazione rivolti in particolare alle giovani generazioni, considerato che i dati ci restituiscono, purtroppo, un aumento del fenomeno delle baby gang. Parallelamente procederemo - aggiunge ancora Conti - con l’implementazione del Nucleo speciale antidegrado per il contrasto dei fenomeni di illegalità e atti di vandalismo contro il decoro urbano, e con l’istituzione di una Unità Operativa Decoro del Comune di Pisa, esclusivamente dedicata all’individuazione delle situazioni di degrado diffuso dell’ambiente urbano (graffiti, cassette luce, contatori gas e acqua, cestini, panchine, segnaletica in disuso, elementi di illuminazione), alla loro catalogazione, all’individuazione dei soggetti pubblici o privati a cui richiedere gli interventi di ripristino".

"Allo stesso tempo andremo avanti nel programma di rimozione delle scritte vandaliche e pulizia dei muri cittadini e facciate dei palazzi e delle aree, con estensione degli interventi anche in aree esterne al centro storico. Infine, prevediamo la creazione di una mappa digitale con lo storico dei luoghi di abbandono e discarica di rifiuti, in modo da consentire un’analisi più accurata delle maggiori criticità, una definizione oggettiva delle priorità di intervento, vigilanza e repressione, una conoscenza dei costi di intervento, quali elementi da ricondurre in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al fine di una gestione coordinata e collaborativa da parte delle Forze dell’Ordine per il contrasto a questi fenomeni criminali. Per garantire una maggiore sicurezza delle nostre aree cittadine è fondamentale che le zone che subiscono un maggiore degrado tornino a essere vissute dai cittadini: è proprio attraverso la riappropriazione degli spazi urbani che si compie la loro riqualificazione, rendendoli luoghi più vivibili, e al contempo più sicuri" conclude Michele Conti.