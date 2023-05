Non solo Pisa andrà al ballottaggio. Anche Siena e Massa, gli altri due capoluoghi di provincia toscani al voto per le amministrative, dovranno attendere il secondo turno per sapere chi sarà il nuovo sindaco e anche qui la sfida è tra centrodestra e centrosinistra.

A Siena la candidata Nicoletta Fabio (FdI, Siena in tutti i sensi, Fi-Udc-Liberali e riformisti, Lega, Movimento civico senese) ha ottenuto il 30,51% mentre la candidata Anna Ferretti (sostenuta da Pd, Con Anna Ferretti sindaca, Si sinistra italiana Iep!) è al 28,75%.





A Massa invece il candidato Francesco Persiani (Francesco Persiani sindaco, Lega, Civici Apuani, Fi-Pli-Ascoltare per fare) ha ottenuto il 35,42% mentre quello del centrosinistra Enzo Romolo Ricci (Pd, Massa è un'altra cosa, Evangelisti per Massa 2023, Alleanza Verdi e sinistra, Per Massa dalla parte del cuore) è al 29,95%.