La lista Sinistra Unita per Pisa incontra la cittadinanza

La lista Sinistra Unita per Pisa organizza un appuntamento per conoscere meglio le candidate ed i candidati con un'apericena che si terrà giovedi 13 aprile prossimo, dalle ore 19 presso il Circolo Alhambra, in via Fermi 27. In quella occasione i sostenitori, i simpatizzanti ed i cittadini avranno l’opportunità di incontrare e parlare con i candidati.

La lista "costituisce una vera novità nel panorama politico cittadino e non. La scelta di correre uniti, con una unica lista - scrive il gruppo in una nota - non è dettata da opportunità elettoralistiche, ma costituisce un progetto politico di ampie prospettive per la città. La lista raccoglie candidate e candidati che rappresentano, per età, professioni e competenze le varie anime che compongono la vita cittadina. La nostra campagna elettorale sarà tutta tesa a presentare e condividere idee e progetti per una futura buona attività di governo della città a fianco di Paolo Martinelli, che sosteniamo con assoluta convinzione. Il progetto politico di Paolo Martinelli è il nostro progetto politico".