Elezioni comunali 2023 a Pisa, via al sondaggio: chi voteresti oggi?

Il 14 e il 15 maggio 2023 i cittadini pisani saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco di Pisa. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 28 e 29 maggio.

Il sindaco uscente Michele Conti scende nuovamente in campo per il secondo mandato, mentre il centrosinistra ha scelto come candidato l'ex presidente Acli Paolo Martinelli. Per la coalizione di sinistra torna a candidarsi l'attuale consigliere comunale Ciccio Auletta, mentre il Terzo Polo schiera Rita Mariotti. Eleonora Carli in lizza invece per Exit Sovranità per l'Italia.

Altri candidati potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane.

Ma i pisani come si preparano ad accedere alle urne? Quali gli orientamenti attuali? E' quello che si prefigge di indagare BidiMedia con il proprio sondaggio in vista della amministrative 2023.

Servono solo due minuti di tempo per partecipare alla consultazione promossa in collaborazione con PisaToday.



