Elezioni comunali 2023: il primo sondaggio sulle intenzioni di voto a Pisa

BiDiMedia ha presentato ieri sera, 4 aprile, i risultati del sondaggio sulle elezioni comunali di Pisa 2023 che si terranno il 14 e 15 maggio, rilevazioni condotte in collaborazione con PisaToday. La serata si è svolta con due candidati a sindaco ospiti, Paolo Martinelli per la coalizione di centrosinistra, composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Civica Ecologista, Riformisti e 5 Stelle, e Rita Mariotti, candidata per Azione, Italia Viva, Psi e Liberal Forum. Per la lista composta da Una città in comune e Unione Popolare era presente Daniele Iannello. Assente - anche se invitato chiaramente - un rappresentante della coalizione di destra del sindaco uscente Michele Conti, composta da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Pisa al Centro, Sviluppo e Territorio. La diretta è stata trasmessa in diretta su YouTube (sotto il video).

I risultati del sondaggio

Dal sondaggio condotto da BiDiMedia tra il 28 ed il 31 marzo 2023 il primo dato che emerge è la forza del centrosinistra in città: se si votasse per le politiche, il Partito Democratico sarebbe il primo partito, con oltre il 30% dei voti, in crescita di più di due punti rispetto alle recenti elezioni politiche. A seguire, Fratelli d'Italia, che conferma il suo ottimo stato di salute attestandosi al 24%, con un aumento di circa tre punti rispetto al voto di settembre. A chiusura del podio, il Movimento 5 Stelle, che cede un punto, ma rimane comunque sopra il 10%; più distanti, Azione/Italia Viva (7,2%) e Alleanza Verdi e Sinistra, che perde un punto e mezzo, ma rimane quasi al 7%, più del doppio della media nazionale. Gli alleati di Giorgia Meloni, Lega e Forza Italia, ottengono risultati modesti (5,7% e 4,1%), mentre da segnalare il valore di Unione Popolare di Luigi De Magistris, che qui supera il 3%.

Se il risultato del voto politico sembra abbastanza scontato a favore del centrosinistra, più complesso è il quadro a livello amministrativo: il sindaco uscente gode dell'apprezzamento di quasi la metà dei pisani intervistati, con un consenso trasversale: oltre allo scontato appoggio della totalità degli elettori del centrodestra, il primo cittadino è sostenuto anche da un elettore su cinque del centrosinistra, oltre uno su tre del M5S, ed addirittura da due terzi dei simpatizzanti del Terzo Polo.

Un consenso che si riverbera inevitabilmente anche sulle intenzioni di voto, dove il candidato del centrosinistra, l'ex presidente delle Acli provinciali Paolo Martinelli, è davanti ma solo di tre punti rispetto a Conti (44,1% vs 41,2%). Quest'ultimo raccoglie più voti delle liste a suo sostegno (41,2% vs 38,8%), ulteriore segno di forza. Tra gli altri candidati, un ruolo importante in vista del probabile ballottaggio potrebbero giocarlo Ciccio Auletta, sostenuto da Unione Popolare e La città in comune, che supera il 7%, e la candidata del Terzo Polo Rita Mariotti, ferma al 3,7%. L'affluenza si attesta tra il 53-57%, con quasi il 30% di indecisi.

La proiezione sul ballottaggio conferma la sensazione di una sfida molto combattuta: se infatti i numeri sembrano premiare il candidato dell’opposizione Martinelli, davanti con il 52%, diverso è il discorso quando si chiede ai pisani chi per loro sarà il prossimo sindaco: il 47% ritiene infatti che Michele Conti conquisterà un secondo mandato contro solo il 32% che giudica probabile la vittoria del suo sfidante. Questo fenomeno potrà incidere molto soprattutto se i due contendenti principali saranno molto vicini dopo il primo turno, provocando un possibile effetto bandwagon.

La diretta