Nardini risponde a Conti: "Sportello del lavoro già garantito dalla Regione"

"Non ho voluto far polemica il 1° maggio, ma non posso certo non dire che sono davvero stupita, sconcertata, dall'annuncio del sindaco Conti rispetto all'apertura di uno sportello per il lavoro". L'assessore regionale del PD Alessandra Nardini controbatte alla proposta del primo cittadino uscente, volta a realizzare un nuovo sportello gestito esclusivamente dal Comune. "Non so se lo abbia fatto per mancata conoscenza o per fare propaganda - prosegue Nardini - Dopo 5 anni alla guida del Comune capoluogo di provincia, dovrebbe però sapere che quei servizi che lui sta sbandierando sono già offerti, gratuitamente, dai nostri centri impiego".

"Come dovrebbe sapere che a livello nazionale (a maggior ragione lo dovrebbe sapere ora che al Governo ci sono esponenti dei partiti di destra, a cui lui fa riferimento) sono state destinate ingenti risorse al Piano straordinario di potenziamento dei centri impiego. Piano che noi, come Toscana, stiamo portando avanti a ritmi serrati. Forse non sarebbe stato quindi più utile informarsi e dirottare l'impegno dell'amministrazione altrove?".

L'assessore regionale va avanti: "Anche perché per accedere alle varie misure di politica attiva del lavoro messe in campo con il PNRR, o con misure regionali, le cittadine, i cittadini e le imprese dovranno rivolgersi al centro per l'impiego. Capisco che Michele Conti adesso provi a dimostrare che si interessa di lavoro, è in piena campagna elettorale preoccupato per il suo risultato, però mi sembra un'operazione un po' ardita visto che per 5 anni è praticamente mancato in ogni passaggio".

"Mi chiedo infatti perché non si sia mai preoccupato, neanche mai informato, quando in Regione abbiamo fatto varie riunioni con Toscana Aeroporti e sindacati, con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro, non per ultimo durante la vicenda handling. Solo l'amministrazione fiorentina e i consiglieri di minoranza pisani si sono fatti vivi con il mio assessorato che ha seguito la vicenda, preoccupati ed interessati all'evolversi della situazione".

"E ancora: perché in questi anni non si è mai preoccupato del futuro dello stabilimento, e quindi anche delle lavoratrici e dei lavoratori, della ex Continental, oggi Vitesco? Eppure uno dei due stabilimenti si trova nel Comune che amministra, a San Piero a Grado. In questi anni, a confrontarci con Regione, azienda e sindacati, ho visto solo l'amministrazione comunale di Fauglia, dove ha sede l'altro stabilimento, persino insieme ad amministrazioni livornesi le cui cittadine e cittadini lavorano lì. Ma la lista si allunga ancora: posso menzionare il disinteresse verso il Patto locale per la Formazione che abbiamo siglato in ogni territorio toscano, esperienze nate dal basso, proprio su spinta dei territori; in varie realtà, vedi Livorno, Firenze, Prato, ma anche Pistoia, dove si è stabilita una sinergia Provincia-Comune, le città capoluogo hanno persino un ruolo di coordinamento".

"Infine - conclude - solo per fare una piccola ma significativa lista di esempi: è recentemente nata una nuova Fondazione ITS che si occupa di ICT, una opportunità importante per il territorio toscano, alla luce dello sviluppo di questo settore e delle prospettive occupazionali che i percorsi ITS, percorsi post diploma non universitari che formano figure altamente specializzate, offrono. A farne parte sono i Comuni di Empoli, San Miniato e Cascina. Il sindaco Conti non reputa che sia un'occasione mancata che una città come Pisa non figuri all'interno di una Fondazione che opera nell'area dell'informativa?".

"Credo che la responsabilità sia tutta da attribuire alla miopia di questa amministrazione comunale, che si è isolata nell'area pisana e in Toscana, e che ha dimostrato di non saper cogliere le opportunità offerte a livello regionale e non solo. Pisa merita di più, ma soprattutto le pisane e i pisani meritano di non essere presi in giro da un sindaco che per il 1° maggio annuncia la nascita di uno sportello che offre servizi già garantiti, con competenza e professionalità in modo gratuito. Ha avuto 5 anni per dimostrare la sua attenzione sul tema lavoro. Direi che i fatti parlano".