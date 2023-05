Precariato e servizi pubblici: una tavola rotonda promossa da Unione Popolare

Mercoledì 10 maggio i candidati della lista di Unione Popolare organizzano una tavola rotonda in Largo Ciro Menotti, a partire dalle 17.30, sul tema delle reinternalizzazioni dei servizi pubblici e della stabilizzazione dei lavoratori precari a Pisa e in provincia. All’incontro interverranno Stefano Teotino, Capolista Unione Popolare, dipendente Geofor; Maria Antonietta Pascali, RSU CNR Pisa; Paola Marchi, RSU Aeroporto 'G. Galilei'; Alessandra Benvenuti, RSU Piaggio; Giuliano Granato Portavoce nazionale di Potere al Popolo e Ciccio Auletta, candidato sindaco per Una Città in Comune e Unione Popolare. A seguire buffet e musica popolare con Marina Mulopulos, Dome la Muerte, Michele Lai (in caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà al Circolo Arci Agorà in via Bovio).

"Nella nostra città e in provincia il tema della precarietà del lavoro è scottante" annunciano i membri della lista e Auletta. "Migliaia sono i lavoratori precari, con contratti di vario tipo a tempo determinato o Part Timer Verticali come all’aeroporto 'G. Galilei' e alla Piaggio di Pontedera, oppure inquadrati in cooperative e aziende che appaltano o sub appaltano servizi essenziali nelle amministrazioni pubbliche, nel sistema sanitario locale, all’Università e nei centri di eccellenza (Sant’Anna, Normale), nelle mense scolastiche, al CNR, retribuiti con salari ampiamente inferiori a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nonostante svolgano le stesse mansioni".

"Nel dibattito elettorale questa condizione lavorativa è stata sostanzialmente ignorata - proseguono i promotori della tavola rotonda - Con l’iniziativa di mercoledì 10 maggio intendiamo metterla al centro del confronto attraverso la voce di alcuni protagonisti delle lotte che caratterizzano il conflitto sociale e sindacale nella nostra città, a partire da alcune importantissime vittorie che hanno evidenziato la possibilità di invertire la tendenza. Parlo della lotta vincente nella mia azienda, la Geofor, che dopo due anni di scioperi e mobilitazioni ha visto a reinternalizzazione di oltre 500 lavoratori, ma anche della stabilizzazione di oltre 170 ricercatori del CNR dopo le occupazioni di alcuni anni fa e la manifestazione nazionale dei precari che attraversò le strade di Pisa nel 2016".

"Due lotte esemplari, che indicano la strada a chi, come i lavoratori della Piaggio di Pontedera e dell’aeroporto 'G. Galilei' lottano da tempo contro la schiavitù del Part Time Verticale. A Pisa il prossimo consiglio comunale dovrà mettere la parola fine alla precarietà all’interno della macchina amministrativa di Palazzo Gambacorti, investendo in servizi di qualità e in condizioni di lavoro dignitose, per un Comune che metta al centro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, gli unici che pagano per intero le tasse alla fonte, detratte ogni mese dal proprio stipendio".