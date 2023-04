Terzo Polo per Rita Mariotti: la lista dei candidati

E' stata ufficializzata la lista dei candidati del Terzo Polo, forza politica che si presenta a Pisa come alternativa al centrodestra e al centrosinistra con candidata a sindaco la cardiologa Rita Mariotti. Il capolista, indicato da Italia Viva, è l'ingegnere Nino Gambuzza, direttore tecnico di una società di consulenza. Ai primi posti della lista, in rappresentanza dei socialisti e del liberal forum, il neurologo Ubaldo Bonuccelli e Giacomo Pardini, commercialista.

A presentare la lista, con l'apertura ufficiale della campagna elettorale, interverrà a Pisa la senatrice Raffaella Paita, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Renew Europe al Senato. L'appuntamento è fissato per venerdì alle ore 18 all'Hotel Repubbliche Marinare (via Matteucci, 81). La candidata Rita Mariotti si confronterà con la senatrice Paita sul progetto e le proposte per la città da parte del Terzo Polo. A moderare l'incontro sarà Michele Passarelli Lio, segretario provinciale Italia Viva.

Ecco l'elenco completo della lista Terzo Polo con Calenda - per Rita Mariotti Sindaco:

Antonino Gambuzza (Ingegnere)

Ubaldo Bonuccelli (Neurologo)

Giacomo Pardini (Commercialista)

Andrea Batistoni (Bancario)

Angela Bellini (Veterinaria)

Giovanna Bellini (Medico, Spec. Neurologa, Criminologa Forense)

Katia Bertuccelli (Disoccupata)

Leonardo Carloppi (Dipendente comunale)

Barbara Ciacchini (Dipendente comunale in pensione)

Chiara Ciurlia (Impiegata)

Giovanni Costanzino (Insegnante Alberghiero)

Carla D'Avino (Medico)

Agostino Della Togna (Dipendente pubblico in pensione)

Gianni Fagnano (Dipendente pubblico in pensione)

Rudy Fastelli (Imprenditore)

Paolo Feroci (Avvocato)

Filippo Fincato (Studente Scuola Normale)

Valentina Foa' (Agente Immobiliare)

Andrea Fulceri (Avvocato)

Alessandro Marchi (Pensionato)

Carla Marinelli (Manager d'azienda in pensione)

Ettore Mariotti (Tecnico Video)

Ornella Mattiello (Ostetrica in pensione)

Daniele Palermo (Manager D'Azienda)

Nicola Panattoni (Impiegato)

Rosa Poggiani (Docente Università di Pisa)

Ida Romano (Medico)

Enrico Signorini (Libero professionista)

Giulia Sorrente (Studentessa Scienze della Terra)

Paolo Trevisan (Imprenditore).