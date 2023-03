Una città in comune festeggia 10 anni: "Obiettivo vincere le elezioni comunali"

La formazione politica con cui il candidato sindaco Ciccio Auletta opera, Una città in comune, compie 10 anni. Per celebrare l'appuntamento e rilanciare in vista delle elezioni comunali di maggio, la lista invita la cittadinanza al Circolo Arci di Putignano domenica 26 marzo per un pranzo di autofinanziamento. Prenotazione necessaria tramite whatsapp al 351 36 36 773.

"Sono già passati dieci anni - scrive la lista - da quella prima assemblea presso La Limonaia dove decine e decine di persone si radunarono per la prima volta per un progetto politico inedito: una lista di cittadinanza che avesse l’obiettivo di cambiare la città, facendola diventare sostenibile, vivibile, accogliente, giusta e operatrice di giustizia, rispettosa e carica di futuro. Non la solita lista di appoggio a questo o a quel partito e destinata a scomparire immediatamente dopo le elezioni o poco dopo, ma un vero e proprio progetto duraturo che in due consiliature ha segnato dall’opposizione, prima al centrosinistra e oggi al centrodestra, la storia politica della città e che oggi si prepara ad una nuova grande sfida dentro a una coalizione che abbraccia anche Unione Popolare per battere la destra del sindaco Conti e eleggere Ciccio Auletta sindaco di Pisa".

"Una lista di cittadinanza che in questi dieci anni - valuta il grupo - ha raccolto un sempre crescente numero di visibilità e consensi ed è diventata il punto di riferimento per molte lotte e vertenze contro i poteri forti, Il pranzo di autofinanziamento per sostenere la campagna elettorale è aperto a tutti e tutte coloro che condividono questa visione della città. Un'occasione per discutere, incontrarsi e soprattutto festeggiare e rilanciare questo progetto".