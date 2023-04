Elezioni, Una città in comune e Unione Popolare a Porta a Lucca

Nona tappa nei quartieri pisani per Una città in comune e Unione Popolare per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Ciccio Auletta. I rappresentanti della coalizione hanno incontrato i cittadini di Porta a Lucca, nel Parco che costeggia via Falcone. "Qui, come in altre zone, mancano servizi spazi culturali e sociali, gli edifici pubblici sono in abbandono, le aree verdi pubbliche sono poche e scollegate, e in alcune strade ci sono molto traffico e un elevato carico urbanistico - sottolineano - le nuove previsioni di parcheggi e aree commerciali, insieme con le infrastrutture di attraversamento ferroviario in preparazione, mettono qui a serio rischio la qualità della vita, che invece si può migliorare tantissimo: investendo sui servizi, sugli spazi pubblici, sul potenziamento del verde, sulla possibilità di muoversi a piedi e in bici".



"Per questo noi oggi abbiamo parlato con le persone che abbiamo incontrato di cancellare le previsioni di parcheggi e superfici commerciali inserite nelle ultime pianificazioni urbanistiche, di risistemare, potenziare e ricucire i percorsi ciclopedonali e della necessità di investire sul trasporto pubblico. Così come abbiamo parlato di come gestire l’afflusso all’Arena Garibaldi in occasione delle partite: per noi è necessario incentivare la mobilità dolce e l’uso dei mezzi pubblici - affermano da Una città in comune e Unione Popolare - come in altri quartieri, anche qui è necessario procedere al recupero delle strutture pubbliche abbandonate o sotto-utilizzate per una Casa di quartiere e servizi, a partire da un Distretto sociosanitario. Infine, occorre lavorare alla ricucitura, la cura e il miglioramento del verde in un’ottica multifunzionale per una rete ecologica, di difesa dall’inquinamento e dal rumore, contro il cambiamento climatico, per la qualità della vita. Una delle chiavi essenziali per raggiungere questi obiettivi è la progettazione partecipata del quartiere".