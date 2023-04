Vandali in azione contro la sede di Fratelli d'Italia: "Non ci fermiamo di fronte alle minacce"

"A distanza di appena una settimana dall’inaugurazione, la sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia, in via Battelli a Pisa, è stata preso di mira dall’ignobile mano di vandali che hanno strappato dalle vetrate i simboli del partito. Certi che le forze dell’ordine identificheranno quanto prima i responsabili, ribadiamo che qualsiasi minaccia non farà diminuire il nostro impegno. Lasciamo che parlino le nostre idee, proposte, fatti con cui abbiamo migliorato e continueremo a migliorare e ammodernare la città di Pisa. Un’azione politica sempre nell’interesse dei pisani" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e il coordinatore provinciale Marco Rusconi.