Conti incontra il ministro dell'Ambiente: "Lavoriamo per rendere Pisa più ecosostenibile"

Creazione di comunità energetiche rinnovabili, efficientamento energetico del 'sistema città' per un Comune sempre più ecosostenibile attraverso la promozione dell’uso di fonti rinnovabili, una graduale riduzione delle emissioni incentivando il trasporto pubblico e sostenendo il trasporto dolce; e ancora, gestione dei rifiuti, potenziando la raccolta differenziata e promuovendo iniziative di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e adozione di un piano di gestione del verde pubblico che tenga in considerazione la biodiversità come obiettivo primario. Sono alcuni dei temi illustrati da Michele Conti, candidato sindaco di Pisa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, nell’incontro con il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

"Nell’ottobre 2022 la giunta comunale ha approvato una manifestazione di interesse per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - ha spiegato Michele Conti - A partire da questo progetto in corso, occorre investire sulle fonti di energia pulita attraverso la costituzione di un consorzio dinamico e aperto ai cittadini, ma a maggioranza pubblica, con lo scopo di rendere Pisa una città virtuosa dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica. Il Comune guiderà questo progetto comunitario decidendo tramite apposito regolamento chi saranno i beneficiari degli incentivi economici sulle bollette elettriche".

GESTIONE DEI RIFIUTI. "Occorre proseguire con l’azione sinergica che ha portato negli ultimi cinque anni la raccolta differenziata sopra la soglia del 65%. L’obiettivo è la tariffazione puntuale, grazie alla quale si concretizza il principio europeo 'chi inquina paga' e cioè ogni nucleo familiare potrà pagare i rifiuti in base alla quantità effettivamente prodotta di rifiuto indifferenziato, venendo al contempo premiato in misura proporzionale alla sua capacità di riduzione della produzione di rifiuti, recupero e differenziazione" ha detto ancora Conti. A questo proposito si prevede l’attivazione di 10 nuove postazioni di cassonetti interrate per migliorare il decoro urbano, l’incremento dell’autocompostaggio con la distribuzione alle utenze, in 5 anni, di almeno 1000 compostiere e almeno 50 compostiere di comunità. Infine, il posizionamento di 1.000 nuovi cestini gettacarta stradali.

VERDE URBANO. In cinque anni i parchi attrezzati sono passati da 51 a 57 mentre le aree a verde non attrezzato da 39 sono diventate 50. "Obiettivo del prossimo mandato amministrativo - aggiunge ancora Conti - è aumentare gli spazi fruibili dai cittadini". Sono previsti interventi per la realizzazione del parco delle Cascine, del parco sportivo archeologico (via Pietrasantina e tumulo etrusco), del parco sportivo universitario del Cus, del parco di via Pungilupo (già finanziato con fondi PNRR), del parco in Golena d’Arno e del parco territoriale dei Navicelli.

RINNOVO ARBOREO E COMUNE AMICO DELLE API. Proseguirà la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa per le attività di continuo monitoraggio di ogni pianta del patrimonio arboreo per valutarne lo stato di salute che ha permesso, nel periodo dei cinque anni precedenti, di passare dalle circa 18mila piante del 2018 alle 19.764 del 2023, con un incremento (al netto delle rimozioni) dell’8,5%. L’obiettivo è arrivare a quota 25mila piante entro il 2028. Pisa, che in questi anni ha fatto molto per la tutela della biodiversità diventando 'Comune amico delle api', vuole continuare il percorso iniziato con la creazione di zone dedicate all’interno dei parchi urbani, degli orti sociali e di comunità dove allestire le cosiddette 'oasi apistiche'.