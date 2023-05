Elezioni: il viceministro Bignami a Pisa per sostenere la coalizione di centrodestra

"E’ un onore come esponente del governo Meloni essere a Pisa, una città che è diventata un esempio per i progetti di riqualificazione urbana, un esempio da seguire su come è possibile attrarre finanziamenti e tradurli in fatti concreti. Bisogna dare continuità al Governo della città" ha dichiarato il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, in visita venerdì 5 maggio a Pisa presso il comitato elettorale di Fratelli d’Italia in via Battelli.

"Il progetto del Canale Navicelli mette in connessione due realtà distanti, è una straordinaria via d’acqua che collega il Porto di Livorno alla Darsena Pisana e all’aeroporto di Pisa. Con la previsione di 3 interventi il Canale potrebbe raddoppiare o triplicare il numero di posti di lavoro con la possibilità di essere usato anche per traffico merci porto/aeroporto. E poi il progetto delle tre linee della tramvia, 7 km su rotaia che metteranno in collegamento zone apparentemente distanti della città che intercetteranno importanti flussi di traffico, con questo progetto il Comune di Pisa parteciperà al bando del ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti per provare a ottenere il finanziamento necessario per realizzarla" ha aggiunto Bignami.

Il viceministro, insieme ai consiglieri regionali Diego Petrucci e Alessandro Capecchi e all’assessore comunale Raffaele Latrofa ha visitato il canale dei Navicelli e la Compagnia Interportuale Pisana. "Il viceministro Bignami ha assicurato sui futuri finanziamenti riguardo la tramvia perché ha apprezzato l’aspetto dell’interconnessione tra la mobilità che arriva su gomma sulla cintura della città, parcheggi scambiatori, la possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria che poi, a sua volta, diventa la diramazione per i poli di maggiore attrazione di Pisa che sono Cnr, ospedale e piazza dei Miracoli" ha concluso l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa.