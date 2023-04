Elezioni comunali a Pisa: come presentare richiesta per il voto domiciliare

Domenica 14 e lunedì 15 maggio gli elettori del Comune di Pisa saranno chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. E’ possibile votare dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 14 maggio e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 15 maggio. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Da martedì 4 a lunedì 24 aprile è possibile presentare richiesta di esercizio di voto domiciliare. Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettomedicali, possono infatti essere ammessi al voto domiciliare.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL.

Tutte le informazioni sul voto domiciliare e il modello di domanda per effettuare la richiesta si trovano al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/voto-domiciliare-2.

La documentazione può essere inviata anche al seguente indirizzo mail: elettorale@comune.pisa.it.