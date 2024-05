Alberto Ferrini si mette ancora in gioco e conferma la sua disponibilità per un nuovo mandato a sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da qualche giorno sono stati resi noti i 10 candidati della lista civica PER IL COMUNE – ALBERTO FERRINI SINDACO. Tra questi ci sono conferme e cinque nuovi candidati. La lista equilibrata nelle fasce di età è composta da figure che rappresentative di tutto il territorio comunale, che per professione svolta ed esperienza possono garantire una rinnovata azione del comune. I candidati sono: Alberto Ferrini, candidato Sindaco Evaristo Nesi, pensionato già vicesindaco Massimiliano Benini, dipendente Enel GP, già assessore Antonelli Luca, insegnante, ingegnere, già assessore a Pomarance Enrico Bastieri, dipendente Enel GP, già consigliere Stefania Bibbiani, operatrice nei settori Cinema e Comunicazione Yuri Collaveri, dipendente Enel GP, rappresentante di Sasso Pisano Antonio Iuri Donati, Dipendente SCL, già consigliere Eleonora Grassini, dott.ssa in Agraria, Imprenditrice Agricola, rappresentante di Montecastelli Pisano Filippo Lucchesi, Dipendente Enel GP. I candidati verranno presentati alla popolazione in tre incontri: - Montecastelli Pisano: Mercoledì 15 maggio, Ore 17,30 nei locali delle ex-scuole - Castelnuovo di Val di Cecina: Giovedì 16 maggio, ore 17 nei locali de “La Pista” - Sasso Pisano: venerdì 17 maggio, ore 17:30 nei locali delle ex-scuole Tutta la popolazione è invitata a partecipare