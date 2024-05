Elezioni comunali a Fauglia: il candidato sindaco Alberto Lenzi presenta il programma

“Io e Carlo Carli, assieme ad altri, nel 2008, avemmo l’idea di costituire Fauglia Democratica, una lista civica per affrancarci dai partiti”. Cirano Rossi, assessore uscente, ha introdotto così l’incontro di martedì sera per presentare il programma e i candidati di Fauglia Democratica in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Cirano Rossi non si candiderà, ma sosterrà con forza la lista per Alberto Lenzi Sindaco “in quanto il programma è realistico e la squadra affidabile”.

Dopo di lui ha preso la parola Alberto Lenzi, il quale ha illustrato i punti salienti del programma: “Non facciamo solo proposte, ma indichiamo anche la strada per realizzarle”. Ha quindi ricordato quanto Fauglia sia cresciuta negli ultimi 15 anni: “Pensate che nel 2009 c’erano 15 attività turistiche. Ora sono 62”, ha detto, ricordando che molte cose sono state realizzate benché non fossero scritte nel programma 2019, come l’asilo nido a Valtriano e il centro Pertini a Fauglia.

Lenzi ha quindi ribadito che obiettivo dell’amministrazione è quello di preservare le campagne e tutelare il paesaggio, come testimonia il piano strutturale. Ma l’impianto di accumulo di Postignano rischia di vanificare quest’intento: “È classificato come opera d’interesse nazionale, al pari della nave Golar Tundra a Piombino o del Ponte sullo Stretto. Ciò nonostante Fauglia Democratica si batterà contro un impianto che, se realizzato, costituirà uno sfregio permanente per le colline".

Il candidato sindaco non si è tirato indietro neppure sull’alluvione di novembre. “Sia per Valtriano che per Acciaiolo ci sono impegni della Provincia e della Regione. La situazione è migliorata rispetto agli anni ‘90, ma non risolta: il Governo deve finanziare la cassa di espansione per mettere al sicuro Acciaiolo e il Genio Civile deve costruirla. È inaccettabile che, in trent’anni, un’opera pubblica di tale rilevanza non sia stata ancora realizzata”.



Lenzi ha quindi affrontato il tema della scuola media, ricordando che il trasferimento degli alunni e del personale ha garantito lo svolgimento delle lezioni in sicurezza benché alcuni disagi siano inevitabili: la soluzione è stata indicata nella costruzione di un nuovo edificio scolastico, dal costo di 2,5 milioni.

Il candidato sindaco ha poi passato in rassegna gli altri punti programmatici, focalizzandosi sulla raccolta dei rifiuti, sugli standard di sicurezza raggiunti, sulla cultura e i servizi.



Dopo la presentazione dei candidati, è intervenuto Carlo Carli: “Fauglia ora è un paese tranquillo, non litigioso come lo ereditammo nel 2009. Non c’è più quell’acredine che conoscemmo”. Infine Carli ha sottolineato che i buoni risultati raggiunti e gli obiettivi messi in programma “non sono frutto dell’improvvisazione, ma il risultato di un’idea, di un disegno strategico per Fauglia”.