"Aggrediti nostri militanti mentre affiggevano manifesti elettorali": la denuncia di Forza Italia

"Forza Italia condanna con fermezza l’ennesimo atto intimidatorio perpetrato contro la coalizione che sostiene la candidatura di Ilaria Boggi al Comune di San Giuliano Terme". Il coordinamento provinciale del partito denuncia che "la scorsa notte, durante una sessione di affissione di manifesti elettorali, i nostri militanti, inclusi il capolista di Forza Italia - Noi Moderati - PLI Matteo Chimenti, hanno vissuto momenti di forte tensione e paura".

"Mentre Chimenti - è la ricostruzione del partito - insieme ad altri candidati delle liste di centrodestra e civiche, affiggeva i manifesti, ha notato una macchina sospetta. Ripartito con la propria auto, Chimenti ha notato che, una volta riconosciuto, gli occupanti del veicolo hanno iniziato a seguirlo in modo intimidatorio. Nonostante i tentativi di seminare l'auto, questa ha continuato a seguirlo da vicino, mettendo a rischio la sicurezza degli occupanti delle due auto e degli altri utenti della strada".

"Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell’ordine, avvertite nel frattempo dallo stesso Chimenti, si è potuto evitare il peggio. Su indicazione del 112, il nostro candidato si è diretto verso il luogo di un incidente dove era presente una pattuglia, fatto che ha indotto i seguaci a desistere e allontanarsi" spiega il segretario provinciale del partito Lorenzo Paladini.

"Questo episodio, per il quale abbiamo già sporto denuncia e che ci auguriamo sia oggetto di approfondite indagini, rappresenta l’ennesima dimostrazione del clima di intimidazione che alcuni membri della nostra coalizione sono costretti a subire. Non possiamo tollerare che in una democrazia i nostri attivisti e candidati siano esposti a simili atti intimidatori, che ricordano tristi pagine della nostra storia politica. Questi atteggiamenti sono inaccettabili e mostrano il volto oscuro di una politica che non tollera il pluralismo e la libertà di espressione".

"Forza Italia e tutta la coalizione di centrodestra ribadiscono con fermezza il loro impegno per una campagna elettorale basata sul rispetto e sulla correttezza, valori che evidentemente non sono condivisi da chi tenta di imporre la propria presenza attraverso la paura e l’intimidazione".