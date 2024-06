Ballottaggi a Pontedera, Ponsacco e San Miniato: i risultati

E' l'ora della verità per i tre Comuni della provincia di Pisa che sono stati chiamati al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno. Al primo turno infatti in questi tre Comuni (con popolazione sopra i 15mila abitanti) nessuno dei candidati aveva raggiunto il 50+1% delle preferenze.

A Pontedera conferma per il sindaco uscente Matteo Franconi, appoggiato da Partito Democratico, Corricon, Puccinelli per Pontedera e Progetto Pontedera. Franconi con il 53,90% delle preferenze supera nuovamente (come 5 anni fa) il candidato del centrodestra Matteo Bagnoli che si ferma al 46,10%.

Nuovo mandato anche a San Miniato per il sindaco uscente Simone Giglioli che, appoggiato dal centrosinistra (Pd, Noi per San Miniato), ottiene il 53,89% dei voti al ballottaggio contro il 46,11% delle preferenze riscosse dallo sfidante del centrodestra Michele Altini.

In aggiornamento