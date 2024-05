Pontedera al voto: Zingaretti, Ascani e Furfaro in città per sostenere Matteo Franconi

Esponenti del Partito Democratico a livello nazionale sono attesi in questi giorni a Pontedera per sostenere la campagna elettorale del PD pontederese e del suo candidato sindaco Matteo Franconi.

Si inizia sabato 1° giugno alle 12: Nicola Zingaretti, già segretario nazionale del PD e presidente della Regione Lazio, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Centro, sarà sul Piazzone dove terrà un discorso in sostegno della propria candidatura nonché di quella del sindaco Matteo Franconi. Seguirà un buffet a pranzo, presso il locale Beat, offerto dal Partito Democratico.

Lunedì 3 giugno alle 17, nella sede del Partito Democratico di via Roma 36, il PD ospita un incontro sulla cultura: presenti il sindaco e le associazioni del territorio. Modera Liviana Canovai, assessora alla cultura tra il 2009 e il 2019.

Martedì 4 giugno alle 16, al comitato elettorale di Matteo Franconi in via Primo Maggio 11 interviene Anna Ascani (vicepresidente della Camera dei deputati) insieme ad Alessandra Nardini (assessora all’istruzione Regione Toscana) e Francesco Mori, assessore comunale alle politiche educative e scolastiche. Tema dell’incontro: 'Educazione, scuola e formazione, verso nuove prospettive'. Partecipano anche le candidate al consiglio comunale Anna Maria Braccini e Giovanna Caridi.

Infine mercoledì 5 giugno alle 18 al Comitato Elettorale di Matteo Franconi si parla di lavoro con Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del PD, con delega alle disuguaglianze. L’incontro si intitola 'Tra salario minimo e discriminazioni sul lavoro'. Si parlerà anche di politiche abitative. Presenti anche i Giovani Democratici e il candidato Mattia Narayana Gherardini. Interviene anche l’assessora Sonia Luca.

"Sono tutti incontri tematici che raccontano l’idea che abbiamo di Pontedera - ha detto il segretario PD cittadino Francesco Papiani - basta scorrere le nostre pagine social e quelle dei nostri candidati per vedere quanto siamo lontani dalla polemica sterile. Noi stiamo sulle cose concrete, quelle fatte e quelle che vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni. Per questo accogliamo con piacere Zingaretti, Ascani e Furfaro. Insieme a loro racconteremo la nostra Pontedera, illustrando i progetti che ci aspettano e le criticità da risolvere, illustrando inoltre la proposta elettorale del Partito Democratico per le Europee. Invitiamo pertanto tutti i cittadini interessati a partecipare, per ascoltare e rendere il dibattito partecipato e utile a raccogliere idee e proposte concrete, senza scendere nell’agone della becera offesa, come fa qualche altro candidato".