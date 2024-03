Si è svolta stamani, 16 marzo, in piazza Garibaldi a Santa Croce sull'Arno, la presentazione della candidatura a Sindaco di Mariangela Bucci. La candidata del centrosinistra è stata introdotta da quattro voci della società civile: Giovanna Cristiani, cuoca delle mense scolastiche; Giovanni Golfarini, studente universitario; Mirco Pieragnoli, imprenditore; Grazia Chiarini, medico di famiglia.

Nel suo intervento Bucci ha toccato molti punti, dalla cura per le manutenzioni al fronteggiare la crisi economica che si sta abbattendo sulle realtà produttive. "Santa Croce è una comunità solidale, che non lascia indietro nessuno e io sono orgogliosa di candidarmi a essere la candidata di tutte le cittadine e di tutti i cittadini di Santa Croce e di Staffoli". Annuncia 5 punti fondamentali su cui si svilupperà il programma di governo, che verrà definito con un percorso di ascolto e di partecipazione dei cittadini: "Abbiamo a cuore questo territorio e insieme ce ne prenderemo cura. Sono cinque i temi su cui costruiremo il programma insieme ai cittadini, chiamando a partecipare chi vive qui, chi ci lavora chi ci fa impresa: potezione della salute del cittadino, tutela e sviluppo dei servizi sociosanitari; rispetto e cura di tutti gli ambienti di vita e dei beni comuni; promozione della socialità, del benessere e della realizzazione del cittadino, partecipazione attiva alla vita civica; rafforzamento e forme nuove della rappresentanza istituzionale e del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno; il Comune che siamo oggi e quello che saremo domani: il lavoro ed il progresso economico, la pianificazione e lo sviluppo del territorio, la tutela dell’ambiente".

"Questa non è la mia campagna elettorale - prosegue Bucci - questa è la nostra campagna elettorale, la campagna di chi riconosce in questi cinque punti la possibilità di prendere tutto il buono che è stato fatto in questi anni e che abbia il coraggio di guardare i limiti e, perché no, anche gli errori per migliorare. Ci sta a cuore il nostro sistema educativo e scolastico, un'eccellenza, ci sta a cuore l'offerta culturale, ci stanno a cuore il diritto alla casa e quello alla salute, ci stanno a cuore le nostre imprese e industrie e la sfida della sostenibilità ambientale. Ci sta a cuore questo paese dalla storia straordinaria e, insieme, trasformeremo una certa nostalgia in nuova energia, con l'attenzione a tutti, alle grandi e alle piccole cose, dall'inclusione sociale alla cura di strade e marciapiedi, dall'obiettivo di diversificazione della nostra vocazione produttiva allo sport. In questi oltre 40 anni di vita qui, dove ho costruito tutta la mia vita insieme alla mia famiglia, le cittadine e i cittadini di Santa Croce mi hanno dato moltissimo, sono grata a questa terra e per questo ho accettato di mettermi a disposizione per essere sindaca di questo Comune, di impegnarmi in questa missione con tutta me stessa".