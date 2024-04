Elezioni comunali a Casciana Terme Lari: Chiara Ciccaré presenta la sua squadra

Nella suggestiva ed evocativa cornice del Castello dei Vicari di Lari, sabato 20 aprile, si è tenuta la prima delle tre serate di presentazione dei componenti della lista 'Progetto Comune' e del programma elettorale della candidata a sindaco di Casciana Terme Lari, Chiara Ciccarè.

Questo primo evento si pone idealmente a metà della campagna elettorale di Chiara Ciccarè: infatti, dopo la prima fase di ascolto e costruzione del programma, attraverso le decine di incontri tenuti in tutte le frazioni del Comune, adesso, in seguito della presentazione ufficiale di lista e programma elettorale, il percorso partecipativo continuerà nelle prossime settimane toccando nuovamente tutti i borghi che compongono il territorio comunale di Casciana Terme Lari.

"Entusiasmo e voglia di contribuire a rendere migliore il nostro Comune: con questi ingredienti la lista che abbiamo presentato stasera sarà fondamentale per costruire un progetto comune al servizio della comunità locale" ha detto Chiara Ciccarè.

Sono sedici i componenti della lista dei candidati al Consiglio comunale.

Da Costanzo Bacci, 26 anni laureato in filosofia, cresciuto a Perignano e residente Lari a Emanuele Baroni, 39 anni, assessore uscente della Giunta Terreni, residente a Casciana Terme e responsabile di un’agenzia assicurativa, passando per Claudia Batoni, 51 anni perignanese, insegnante di lettere e giornalista pubblicista, Paolo Bernardini, 64 anni, dirigente di azienda in pensione di Parlascio e Monica Buti, 69 anni di Lari, sposata, due figlie, insegnante di educazione fisica alle scuole medie in pensione. E poi ancora da Casciana Terme Elisa di Graziano, 46 anni, sposata, una figlia, assessore al Turismo attualmente in carica, Letizia Favelli, 49 anni residente alle Quattro Strade, una figlia, impiegata nel settore nautico e Giancarlo Lancioli, 47 anni, di Lavaiano, magazziniere edile, sposato con due figli. Compongono la lista 'Progetto Comune' anche Paolo Lombardi, 53 anni sposato con due figli, manager azienda settore metalmeccanico residente ai Boschi di Lari e Michele Marinari, 47 anni imprenditore agricolo spostato con due figlie e già segretario del circolo Pd di Perignano. Ci sono inoltre Erika Panicucci, 43 anni, sposata, con due figlie, di Perignano, impiegata e dedicata al volontariato e all’associazioni, Lorenzo Perini, 34 anni, di Casciana Terme sposato, una figlia, responsabile logistica di un’azienda di idrotermosanitari, Maria Paola Tani, 63 anni, di Casciana Terme, consulente finanziaria in pensione, volontaria della Croce Rossa e presidente dell’Associazione Idee in movimento e Amanda Sammuri 26 anni laureata in lingue, attualmente impegnata nel sevizio civile nel territorio comunale, residente a Parlascio. Chiudono il gruppo dei sedici, qui in rigoroso ordine alfabetico, Federico Tremolanti, 57 anni di Casciana Alta, spostato con due figli, titolare di una ditta di odontotecnica e segretario del Partito Socialista di Casciana Terme Lari e Alessandro Vuodo, sposato con una figlia, 46 anni, geometra libero professionista, oltre che segretario del Circolo Pd di Cevoli.

"Con questo eterogeneo e affiatato gruppo di lavoro porteremo avanti il nostro impegno per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Casciana Terme Lari, tenendo come stella polare di riferimento il benessere a trecentosessanta gradi" ha detto durante l’evento Chiara Ciccarè, che poi ha aggiunto: "Questo si declinerà attraverso un’idea di sviluppo sostenibile del territorio, che punta alla riqualificazione del patrimonio esistente senza andare a consumare ulteriore suolo, a ridisegnare le frazioni a misura di bambino, dotando tutte di un area giochi inclusiva, rilanciando il turismo e le attività economiche a partire dalle Terme di Casciana e dal Castello di Lari e dall’area industriale di Perignano".