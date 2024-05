Elezioni comunali a Castelfranco di Sotto: i candidati del centrosinistra a sostegno di Federico Grossi

A poco più di un mese dall’appuntamento elettorale, ecco la squadra che scende in campo a fianco di Federico Grossi, giovane 36enne vicesindaco in carica e candidato del centrosinistra alla carica di primo cittadino di Castelfranco alle elezioni dell’otto e nove giugno. La lista dei 16 candidati a sostegno di Grossi – equamente divisa fra 8 uomini e 8 donne – è rappresentativa delle varie componenti della comunità castelfranchese: professionisti, imprenditori, impegnati nel volontariato, nello sport e nel mondo della scuola, operai nel distretto, dipendenti del settore privato e commercianti, mixando l’esperienza di chi ha già fatto l’assessore e/o il consigliere e la freschezza di chi si affaccia per la prima volta sulla scena politica locale.

Si parte da Monica Aringhieri, pensionata impegnata nel sociale e assessora uscente. Poi il 22enne Alessio Azzena - perito informatico e presidente Fratres Orentano – e Davide Banchini, consigliere comunale uscente impegnato nel Let’s Festival e nell’associazionismo giovanile, dipendente dell’Informagiovani di Fucecchio.

A seguire Simone Benedetti - assicuratore e presidente Pro Loco Villa Campanile – e David Boldrini, consigliere comunale uscente di Orentano impegnato nell’Ente Carnevale, di professione imprenditore nel settore autotrasporti. Alla prima esperienza Giulia Cecchini, media digital creator ed esperta di comunicazione di supporto alle aziende; a sostegno di Grossi c’è anche Dario Ciullo, operaio conciario, vicepresidente della Casa del Popolo e impegnato nell’Asd Castelfranco e nella Sagra della Chianina. In campo anche Sandy Cavallini - dipendente di un supermercato e coinvolta nell’associazionismo locale e nella scuola – e Ilaria Durante, assessora uscente alla scuola e professoressa alle scuole medie. Si candidano inoltre Ornella Foggi (dipendente Coop prima a Castelfranco e poi a Ponticelli) e Giovanna Gigli, storica commerciante di Villa Campanile e vicepresidente della Pro Loco di Villa Campanile. Altra candidatura importante è quella di Stefania Marvogli, figlia dell’ex sindaco Umberto Marvogli: di professione responsabile comunicazione del Museo Leonardiano di Vinci e impegnata nella parrocchia di Castelfranco. Anche il segretario del Partito Democratico di Castelfranco Stefano Pertici - artigiano della calzatura oggi in pensione – è a fianco di Grossi verso le elezioni di giugno. Dal mondo della scuola arriva invece Cristina Picchi, vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Castelfranco, con una lunga esperienza nel contesto dell’istruzione. Infine Guglielmo Pucci (esperto allenatore di pallavolo a Castelfranco e Santa Croce, pensionato ex responsabile dell’ufficio personale dei Comuni del Valdarno) e il dottor Giosafat Scaduto, medico di famiglia di lunghissima esperienza ed assessore uscente.

“È una lista - spiega Federico Grossi - nata con la volontà di creare il giusto mix fra chi ha già maturato esperienza nel mondo della politica e chi invece vuole intraprendere questo percorso. Abbiamo cercato e confidiamo di esserci riusciti di individuare candidati espressivi delle varie componenti della nostra comunità: dal capoluogo alle frazioni, dalla scuola allo sport, dal settore pubblico a quello privato, dall’imprenditore all’operaio, dalla persona matura a quella più giovane. Questo con l’obiettivo di costruire una 'Castelfranco Unita', che è poi il nome della nostra lista. Tutti adesso siamo chiamati a raccogliere le istanze della cittadinanza e ad attivarci per costruire il futuro della nostra comunità, un futuro in cui credere. Sarà un percorso che metterà al centro sempre il 'noi', perché solo uniti possiamo conquistarci la fiducia degli elettori e poi lavorare per il bene della Castelfranco che verrà”.

La candidatura di Federico Grossi è sostenuta dal centrosinistra unito ovvero Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano, Azione e Alleanza Verdi Sinistra.