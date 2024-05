Elezioni comunali a Ponsacco: tutti i nomi dei candidati

Sarà sfida a tre nella città del mobile, dove la sindaca uscente Francesca Brogi (centrosinistra) ha chiuso la sua esperienza dopo il doppio mandato ricevuto nel 2014 e 2019. Trattandosi di un Comune con più di 15mila residenti, è possibile andare al ballottaggio.

Cinque anni fa al secondo turno, per il centrodestra, andò Francesco D'Anniballe: il 52enne avvocato ci riprova, stavolta però alla testa di una coalizione civica sostenuta da tre liste (Civitas Ponsacco Samuele Ferretti, Ponsacco nel cuore e Insieme Cambiamo Ponsacco). Per il centrosinistra invece il candidato sindaco è Fabrizio Lupi, affiancato da tre liste (Per Ponsacco con Paola Ferretti, Partito Democratico e Ponsacco in Movimento). Il candidato sindaco del centrodestra è Gabriele Gasperini, sostenuto da quattro liste (Ponsacco SiCura, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia).

Elezioni comunali 2024

