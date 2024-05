Elezioni comunali a San Giuliano Terme: tutti i nomi dei candidati

Saranno Matteo Cecchelli per il centrosinistra e Ilaria Boggi per il centrodestra a contendersi, il prossimo 8 e 9 giugno, la carica di sindaco di San Giuliano Terme. Due soli candidati, sostenuti rispettivamente da 4 e da 5 liste.

In continuità con l'attuale sindaco Sergio Di Maio, al termine della sua esperienza dopo due mandati, c'è l'assessore al bilancio Matteo Cecchelli. Lo sostiene la stessa coalizione, formata per la prossima tornata elettorale da Partito Democratico, Lista civica Futura San Giuliano Terme, Immagina San Giuliano Terme (Democratici e Riformisti) e Sinistra Unita. Estesa la compagine a supporto della candidata di centrodestra, consigliera comunale di opposizione, Ilaria Boggi: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, poi le civiche Giovani per Boggi e Boggi Sindaco.

Le liste e i candidati

