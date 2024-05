Elezioni comunali a Capannoli: Silvia Rocchi presenta la sua squadra

Si è tenuto nella giornata di ieri, sabato 4 maggio, l’evento di presentazione della lista Silvia Rocchi Sindaco (in mattinata a Santo Pietro e in serata a Capannoli) in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Professionisti, giovani e personalità di spicco dello sport.

“Ognuna di queste 12 persone porta con sé un bagaglio di competenze, esperienze e soprattutto una grande passione per i nostri due paesi. Dalle questioni urbanistiche alla cultura, dallo sviluppo economico alla sicurezza, dall'ambiente alla solidarietà sociale, dallo sport all’associazionismo, questa squadra è pronta ad affrontare ogni sfida con determinazione e dedizione - ha detto la candidata a sindaco di Capannoli Silvia Rocchi - ma più importante di tutto, ci unisce un profondo senso di responsabilità verso la comunità che serviremo. Siamo qui perché crediamo che ogni cittadino meriti un paese migliore, più bello, più economicamente attrattivo, più vivace e più sicuro”.

“I nostri due paesi hanno un grande potenziale che dobbiamo coltivare e valorizzare. E insieme, possiamo realizzare grandi cose. Siate certi che lavoreremo instancabilmente per realizzare il cambiamento di cui il nostro comune ha bisogno - ha sottolineato Rocchi - vi invito quindi a unirvi a noi in questa missione. Ognuno di voi ha un ruolo fondamentale da svolgere nel plasmare il futuro dei nostri due paesi. Insieme possiamo trasformare le sfide in opportunità, le criticità in punti di forza e i sogni in realtà”.

Ecco i nomi dei candidati al Consiglio comunale:

EMANUELA MAZZIOTTA - 44 anni. Nata a Roma e cresciuta a Capannoli. Maestro di karate da 24 anni e commissario regionale federale. Impiegata in banca.

GIOVANNI SARTINI - 66 anni. Santopietrino doc, ex presidente e allenatore della squadra di calcio del paese e storico imprenditore.

GIULIA GENTILE - 35 anni. Due lauree. Attuale presidente di una nota attività del territorio di Capannoli, con un passato nel mondo del volontariato.

PAOLO GASPERINI - 30 anni. Santopietrino, molto attivo nelle attività delle associazioni del comune.

MARTINA SALVADORI - 35 anni. Vive a Santo Pietro da sempre. Con la sua famiglia gestisce un agriturismo da 25 anni.

MAURIZIO SALVINI - 69 anni. Laureato in Scienze Politiche, ha svolto la professione di segretario comunale in vari Comuni delle province di Pisa, Livorno e Lucca.

DANIELA PASQUALETTI - 66 anni. Capannolese doc con la passione per la scrittura (ha pubblicato due libri sulla Valdera), in passato è stata presidente di un’associazione di promozione sociale.

GIACOMO CITI - 55 anni. Vive a Capannoli da sempre. Nella vita è un informatico. In passato ha svolto attività di volontariato ed è stato dirigente della locale squadra di pallavolo. E’ coordinatore di Fratelli d’Italia per Capannoli. Nel 2014 è stato eletto in Consiglio comunale.

ELENA GIUNTINI - 27 anni. Laureata in economia. Da sempre svolge attività di volontariato, in particolare nel gruppo giovanile parrocchiale di Capannoli.

ANTONIO NANNA - 65 anni. Ingegnere e imprenditore del territorio, si era candidato a sindaco di Capannoli nel 2019. Molto attivo nel suo ruolo di consigliere di minoranza.

NICOLETTA TESTI - 60 anni. Laureata in Belle Arti, svolge la professione di insegnante in un Liceo Artistico. Ha avuto esperienze nell’associazionismo ed ha partecipato a vari progetti socio educativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

LUCA CERBONESCHI - 21 anni. Capannolese, è un futuro pilota commerciale.