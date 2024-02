"Insieme a tanti altri abbiamo deciso di andare avanti: mi candido per continuare a essere la sindaca dei capannolesi e dei santopietrini". E lo fa "contro nessuno, ma per Capannoli e Santo Pietro". E' uno strappo quello avvenuto nella cittadina pisana fra Arianna Cecchini, sindaco uscente per due mandati, e il Partito Democratico, che ha scelto un'altra candidata in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno.

In una lunga nota personale, Cecchini affronta la questione, con toni piuttosto veementi. "In questi giorni - scrive - tantissimi cittadini mi hanno fatto sentire vicinanza, chiedendomi di proseguire con il buon governo di questi anni e di non abbassare la testa di fronte a questo modo di fare politica. Un gruppetto di persone, lavorando di nascosto, ha spaccato la nostra comunità politica, rifiutando il confronto e compiendo un'imboscata usata poi da un pezzo del partito provinciale. Gli stessi che hanno spaccato il Pd hanno sempre espresso, e continuano a esprimere, un buon giudizio sull’amministrazione, di cui d’altronde hanno fatto parte direttamente".

Cecchini insiste: "Non posso tacere la verità: in attesa di una decisione nazionale rispetto alla legge sul terzo mandato, mi hanno sempre detto che in quella eventualità saremmo stati ricandidati, perfino il segretario Alessandro Bacherotti in persona. Recentemente, mi ha addirittura invitata a non andare a una delle assemblee, considerando un’ovvietà la ricandidatura. In realtà era perché preparavano il blitz di poche ore dopo. Mi sono sentita ingannata, sono rimasta sbigottita, incredula. Una cosa del genere dai miei compagni di partito. Eppure quando ho saputo del blitz della candidatura di Barbara Cionini non mi sono chiusa, non ho detto ‘o io o niente’, ma ho semplicemente chiesto insieme a molti altri le primarie, perché è una comunità politica intera a dover decidere le candidature e perché erano lo strumento a disposizione di tutti per evitare fratture e forzature. Le hanno negate, nessun confronto, nessuna apertura, con il benestare del segretario provinciale Sabatino, che mi ha messo così in conto le mie posizioni critiche verso la sua gestione del partito, come ha spiegato sulla stampa anche l’assessora Nardini. E' un metodo di fronte a cui ribellarsi è un dovere. E' davvero questa la politica che vogliamo a Capannoli?".

"Vanno dicendo che ci toglieranno la tessera per fermarci, ma non ci fermeranno. Le buone ragioni non temono mai le epurazioni", scrive ancora il sindaco in un altro passaggio. Il posizionamento politico non cambierà: "La collocazione della nostra lista è chiaramente nel centrosinistra. Sta lì a raccontarlo plasticamente il fatto che con noi ci sono tutti gli amministratori in carica, anche del Pd (la vicesindaca, gli assessori e i consiglieri) ad esclusione di Bacherotti che ha guidato la rottura. Faranno parte della squadra anche facce e energie nuove esponenti della società civile".

"Abbiamo realizzato più del 90% del programma - conclude - e vogliamo completarlo del tutto. Proseguiremo con il lavoro importante sulle opere pubbliche fatto in questi anni e manterremo concentrazione assoluta sul sociale e sula scuola per non lasciare indietro nessuno. Completeremo il centro polifunzionale a Santo Pietro, ci dedicheremo alla ristrutturazione del Palazzo comunale, di Piazza del popolo e a nuovi marciapiedi anche a Santo Pietro. Inoltre, nelle prossime settimane, presenteremo nuovi impegni del programma costruiti insieme ai cittadini".