Capannoli-Santo Pietro Lab: "Le associazioni sono un patrimonio da supportare e promuovere"

Ieri sera, giovedì 7 marzo, nel Comitato elettorale in via Pinete 10 a Santo Pietro, si è svolto il quarto incontro del Capannoli-Santo Pietro Lab dal titolo 'Le Associazioni: un patrimonio da supportare e da promuovere'. La candidata a sindaco di Capannoli Silvia Rocchi: "Il nostro territorio ha un tessuto associativo importante: l’Amministrazione deve tenere conto di quali sono i bisogni delle associazioni e soprattutto, ci deve essere un’ambizione condivisa. Per ‘fare’ e ottenere risultati, c’è bisogno di sedersi ad un tavolo e programmare. Le risorse ci sono, ma bisogna essere lungimiranti!".