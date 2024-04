Il centrosinistra unito di Castelfranco di Sotto a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Grossi comunica di aver siglato l'accordo con i partiti di Azione e Repubblicani. Il perimetro della coalizione - che già riuniva Pd, Psi, Alleanza Verdi e Sinistra - si allarga adesso alle componenti moderate e liberali.

"Da ambo le parti - si legge nella nota firmata dal segretario Pd Stefano Pertici e dal segretario di Azione Stefano Massai - è stato riconosciuto il grande e profondo lavoro di programmazione che ha permesso al Comune di Castelfranco di Sotto di saper intercettare numerosi finanziamenti statali, regionali e Pnrr necessari per avviare investimenti su scuole, edifici comunali nonché piazze e strade. Molti cantieri si sono già conclusi, altri sono attualmente in corso ma altri se ne apriranno a breve. Entrambe le forze politiche hanno condiviso la volontà di avviare questa esperienza per un centrosinistra unito e plurale, partendo da una visione comune sugli obiettivi futuri così come vi è piena condivisione nella strada intrapresa partendo da quei valori per noi imprescindibili che sono alla base del nostro comune sentire: pace, lavoro, sostenibilità ambientale nonché il rifiuto di ogni discriminazione sia essa razziale, di genere, religiosa".