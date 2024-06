Lo sport e la socialità sono un punto al centro del programma di Matteo Cecchelli, candidato sindaco del centrosinistra per il comune di San Giuliano Terme. "Il recupero degli impianti sportivi nel nostro Comune sta andando avanti - assicura Cecchelli - abbiamo lavorato in questi anni sul settore sportivo investendo risorse, buona parte delle quali provenienti da fondi pubblici regionali e nazionali, per rifare le coperture e i piazzali, per l'efficientamento energetico".

I lavori in corso stanno procedendo alla piscina di San Giuliano Terme e alla palestra di Ghezzano. "Il nostro impegno - prosegue - è di andare avanti sulla strada del rinnovo di questi importanti presidi di sport e socialità, come faremo per gli impianti sportivi di Molina di Quosa e di Campo, e per la valorizzazione delle strutture comunali. Si tratta di luoghi che danno l'opportunità a tante ragazze e a tanti ragazzi del territorio di praticare lo sport e l'attività fisica, di socializzare".

"Oltre a questo - spiega il candidato del centrosinistra - vogliamo proseguire ad installare attrezzature sportive all'aria aperta ad accesso libero come i calisthenics e i percorsi vita nei parchi che faremo in ogni frazione, proprio per permettere a tutti di avere vicino a casa uno spazio dove fare attività fisica e sportiva in libertà e senza spendere soldi". Avere un parco in ogni frazione (in alcune ne sono già presenti di nuovi), "significa curare la felicità dei nostri bambini e dei loro nonni".

"Proseguiamo dunque nella realizzazione delle aree verdi attrezzate come luogo di socializzazione all’aria aperta. Nel periodo della pandemia da covid-19, soprattutto i giovanissimi, hanno sofferto l’isolamento sociale in una fascia d’età fondamentale per la loro crescita. Il parco pubblico è un’opportunità di ritorno progressivo alla socialità umana, alla vita di comunità, all’incontro tra persone a discapito della dipendenza tecnologica", conclude Matteo Cecchelli.