Centrosinistra per Calci lancia le prossime iniziative a sostengo di Massimiliano Ghimenti

Nei giorni scorsi la coalizione Centrosinistra per Calci ha annunciato la propria composizione, il candidato Sindaco ed aperto il comitato elettorale per le elezioni del prossimo giugno. Un gruppo formato da alcune decine di persone ha elaborato, per diversi mesi, una piattaforma programmatica che, adesso, sarà discussa con la comunità in numerose iniziative pubbliche. Entrano così nel vivo le iniziative tematiche del Centrosinistra a Calci.

La prima, infatti, si svolgerà venerdì 15 marzo alle ore 21 presso la Casa del Popolo - il Circolo Arci la Pieve in via Roma. "Si parlerà di prossimità dei servizi nelle politiche per l’educazione, l’istruzione e la formazione al lavoro: temi che rappresentano un’assoluta priorità dell'attuale amministrazione e che verranno riconfermate tra quelli fondamentali di cui intendiamo occuparci, ovviamente, se i cittadini ci daranno ancora fiducia", scrive la lista.

Il candidato Sindaco, Massimiliano Ghimenti, ne discuterà con l'assessore regionale Alessandra Nardini e con Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, ente col quale il comune di Calci condivide i progetti educativi zonali, il servizio di trasporto scolastico, e dove, di recente, è stato aperto un ulteriore Centro per l'Impiego. "Tale sportello potrà servire, anche per i cittadini del nostro comune, da punto di informazione su tutte le opportunità gestite dai Centri Impiego, e fornirà un servizio di prima accoglienza e prima informazione orientativa e percorsi di orientamento individualizzato, oltre a permettere l’iscrizione allo stato di disoccupazione ed al collocamento mirato. L'occasione servirà, quindi, a confrontare le nostre idee programmatiche con tutti coloro che vorranno partecipare agli incontri".

L'incontro successivo sarà poi mercoledì 20 marzo alle ore 21, sempre alla Casa del Popolo. "Parleremo di sociale, diritto alla casa e politiche abitative. In questo caso il candidato Sindaco e Valentina Ricotta si confronteranno con l'assessora regionale Serena Spinelli". "Alla fine di questo percorso partecipativo - dichiara il candidato Sindaco, Massimiliano Ghimenti - ci sarà quindi poi il programma definitivo che sarà depositato formalmente per la tornata elettorale. Ed i calcesani sanno bene che quello che scriviamo nei programmi è ciò che realizzeremo se saremo eletti".