Elezioni a Casciana Terme Lari: le priorità di Chiara Ciccarè su turismo, terme, commercio e artigianato

Dopo aver dato spazio a proposte programmatiche e contributi provenienti dai partecipanti ai tavoli su Turismo e Terme (tenutosi a Casciana Terme lo scorso 14 marzo) e Commercio e artigianato (il giorno seguente alle Quattro Strade), la settimana 18-24 aprile vedrà Chiara Ciccarè ancora sul territorio di Casciana Terme Lari per incontrare la comunità locale e, nel farlo, presentare le proprie proposte di governo del territorio "con l’obiettivo di arricchire il programma grazie agli spunti e alle idee che arrivano dai cittadini che partecipano, in qualità di singoli o in rappresentanza di associazioni del territorio o di categoria".

Intanto, Ciccarè evidenzia la bontà del lavoro emerso dai laboratori di idee della settimana appena conclusa: "Le Terme sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo in chiave turistica del territorio comunale. La cittadinanza ne è pienamente consapevole e ha fornito un fondamentale contributo del quale faremo tesoro nel portare avanti i nostri obiettivi: in primis un piano di rilancio della società di gestione con apertura ad un partner privato, da selezionare in modo trasparente con gara. E' altrettanto importante e non rinviabile che gli enti pubblici acquisiscano la proprietà degli immobili e investano nella loro riqualificazione".

Tra gli altri investimenti e progetti sui quali il laboratorio di idee dello scorso 14 marzo ha fornito feedback positivi alla candidata vi sono il sostegno alle manifestazioni turistiche, culturali e di folklore, la realizzazione di un ascensore a servizio del Castello di Lari, la promozione del marchio 'Visit Casciana Terme Lari' e lo sviluppo del turismo lento: "Puntiamo molto sulla differenziazione ed integrazione dei percorsi sportivi, runner, turistici con una segnaletica interattiva e sul potenziamento dei servizi dell’Area Camper".

Venerdì 15 i cittadini di Casciana Terme Lari che ha preso parte al laboratorio di idee su Commercio e Artigianato hanno invece offerto spunti e stimoli sulla volontà di Ciccarè di investire nella via Livornese Est di Perignano quale "asse strategico per lo sviluppo economico del territorio". Non solo infrastrutture però, ma anche commercio di vicinato, "ricchezza da proteggere - secondo la candidata a sindaco - attraverso agevolazioni fiscali e politiche di incentivo all’acquisto di prodotti km 0". Nelle azioni di sostegno al commercio e all’artigianato locale è emersa la condivisione con la cittadinanza sulla necessità di mantenere una collaborazione attiva con i CCN del territorio, mediante il pieno sostegno alle iniziative di promozione commerciale e tramite una collaborazione costante con imprenditori, commercianti e associazioni di categoria.

Il calendario degli appuntamenti della settimana 18-24 marzo