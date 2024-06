Casciana Terme Lari: la lista civica Il Melograno chiude la campagna elettorale in musica

La lista civica Il Melograno che sostiene la candidatura a sindaco di Casciana Terme Lari di Alessandro Tosi chiude la sua campagna elettorale con un programma di musica di qualità nelle piazze. Idee e progetti si mescolano quindi alla buona musica. Martedì 4 giugno, sarà la volta di Lari, piazza Matteotti si aprirà alla voce di Manuela Bollani, il giorno dopo in piazza Garibaldi arriva Andrea Vincenti con il suo gruppo e le perfomance di tip tap di Eva Agostinelli e infine giovedì a Perignano in piazza Vittorio Veneto arriva l’eclettico fisarmonicista Roberto Beneventi con il suo gruppo.

Tre serate importanti dunque per avvicinarsi al responso delle urne.

"E’ stata una lunga maratona, molto impegnativa - ha detto Alessandro Tosi - siamo stanchi, ma soddisfatti e arricchiti. Abbiamo incontrato molti concittadini, associazioni, imprese per ascoltare e conoscere i problemi del territorio, per raccontare le nostre idee e i nostri programmi che mirano a risollevare il comune dopo di anni di 'non governo'".

Questa sera, lunedì, un altro confronto fra i quattro candidati organizzato allo Chalet delle Terme da Confcommercio, dopo quello andato in onda su Tele Granducato la scorsa settimana e quello su Canale 50, la cui registrazione sarà messa in onda martedì sera.

"Vogliamo mettere a disposizione della collettività e del nostro comune la nostra esperienza e le competenze dei componenti della mia squadra - ha aggiunto Tosi - per risolvere i molti problemi che frenano il suo sviluppo, frenato soprattutto dalla attuale situazione delle Terme di Casciana, e riportarlo a svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito del territorio della Valdera. Punto fondamentale: creare le condizioni per riportare a Casciana Terme imprenditori turistici privati che possano far ripartire le molte strutture inattive, investimenti che porterebbero beneficio a tutto il territorio".