Capannoli, Cionini (Noiper): "Sospendere i lavori all'ex plesso scolastico"

"Stiamo preparando una petizione popolare per fermare il progetto dell’amministrazione comunale uscente che è previsto nella ex scuola primaria di Capannoli, per il quale è stato annunciato l’avvio dei cantieri". E’ quanto dichiara Barbara Cionini, candidata sindaca a Capannoli per la coalizione di centrosinistra Noiper.

"Il progetto di ristrutturazione nell’ex plesso scolastico, che è stato presentato alla cittadinanza solo attraverso brevi incontri spot, non rispetta la genesi architettonica dell’edificio, perché elimina importanti volumetrie al primo piano, quindi spazi che invece possono essere utilizzati per molti scopi - spiega la candidata Cionini - attraverso la petizione, chiediamo quindi che i cantieri vengano sospesi sino al verdetto delle urne per le elezioni amministrative di giugno. Al contempo, chiediamo, attraverso la petizione, che il progetto venga posto al vaglio dei cittadini attraverso un referendum consultivo".

"Il progetto della ex scuola, di fatto - conclude Cionini - non può essere definito come un recupero di un immobile, dato che ne andrà persa buona parte. Per questo motivo, attraverso la petizione popolare, chiederemo che tutto venga rivalutato, dai cittadini, dopo le elezioni amministrative di giugno".